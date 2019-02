Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul in varsta de 12 ani, din Tuzla, judetul Constanta, cautat de politisti, dupa ce a plecat de acasa, a fost gasit, sambata noaptea, in Braila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un baiat de 12 ani a disparut de la domiciliul din Tuzla, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 9 februarie, in jurul orei 00.10 la sediul postului de politie Tuzla s a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca la data de 8 februarie, in jurul orei 12 fiul acesteia, ASAVOAIA PETRUT…

- Spitalul Judetean din Galati a fost dotat cu un aparat modern de tratare a cancerului, care va fi folosit de zeci de mii de bolnavi din cel putin patru judete. Acceleratorul liniar de particule va putea fi folosit in acest an. Noul aparat este modern si reprezinta o metoda eficienta de tratament in…

- UPADTE: Înca patru persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungând la 47, a informat, luni, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.Ultimele patru cazuri au fost confirmate cu virus gripal A. Cele patru persoane nu erau vaccinate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare cod galben de ninsori pentru mai multe județe, inclusiv Cluj. Potrivit ANM, vom avea parte de ninsori și strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitații mixte și polei. Avertizarea intra in vigoare miercuri…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza la aceasta data in 295 de localitati din 18 judete, cu un numar de 1.131 focare, dintre care 18 in exploatatii comerciale, si 381 de cazuri la mistreti, informeaza, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), informeaza…

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut dupa ce a injunghiat un barbat, apoi a demarat in tromba la volanul unei masini si a intrat in doua grupuri de pietoni, fiind ranite in total sase persoane, intre care doi copii.

