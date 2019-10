Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia cu patru morti de la Targu Frumos, in care a pierit o intreaga familie, a socat comunitatea. In accident a murit profesoara Manuela Danilcenco, de 52 de ani, soțul femeii, de 51 de ani, fiul lor, Theodor, in varsta de 23 de ani si iubita baiatului, Ana, potrivit observator.tv.Vestea…

- O fetița de numai doi ani și-a omorat accidental mama. Tragedia a avut loc in orașul Brest, dimn Belarus. Iulia Sharko, in varsta de 21 de ani, a facut greșeala de a incerca sa-și scoata fetița din mașina pe geam. Copilul a atins, accidental, buton de inchidere automata a geamului, iar Iulia a ramas…

- Padurarul in varsta de 50 de ani care a fost gasit mort intr-o padure din Șirețel, din județul Iași, a fost omorat de un minor. Principalul suspect a fost reținut astazi de polițiști. El se numește Neculai G. și are doar 17 ani, a anunțat bzi.ro. Tanarul este acuzat ca i-a luat viața padurarului Radu…

- O fetita de 12 ani a murit, in Iasi, dupa ce a cazut in apa. Tragedia s-a petrecut duminica seara, in localitatea Lunca Pascani. Copila de 12 ani si fratele ei de 14 ani au plecat la scaldat. In timp ce se afla pe mal, fata a alunecat in raul Siret si nu a mai putut sa iasa.

- Un tanar de 24 de ani, din Totoești, jud. Iași, a fost arestat, vineri, la 3 saptamani dupa ce ar fi violat o fata de 17 ani. Victima nu a spus nimic pana cand in sat nu au aparut discuții despre faptul ca cei doi ar avea o relatie, apoi le-a povestit parinților, care au depus reclamație la poliție,…

- Magistratii Judecatoriei Harlau au decis arestarea unui tanar de 24 de ani, acuzat ca a violat o fata de 17 ani, la sfarsitul lunii iulie, in localitate Totoesti. Adolescenta le-a spus parintilor ca a fost agresata de curand, dupa ce in sat aparusera barfe privind presupusa relatie pe care ar avea-o…

- Crima odioasa in orasul Edinet. Un barbat de 25 de ani a fost injughiat mortal de catre prietenul sau. Tragedia a avut loc noaptea trecuta, in casa presupusului ucigas. Potrivit politiei, victima, care era in stare de ebrietate, a venit in vizita la prietenul sau.