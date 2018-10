Stiri pe aceeasi tema

- "Acum pot sa spun ca ma simt liniștita pentru ca am explicat care este situația reala din Romania. Nimeni nu mai poate spune ca nu știe de existența protocoalelor, ca nu stie situația din Romania. Acesta e cel mai bun lucru - ca am putut sa explic situația reala, chiar daca multe dintre cele care…

- In ziua de 27 septembrie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) din Codul penal. Dispozițiile criticate au urmatorul conținut: „In cazul savarsirii a doua infractiuni, dintre care una in timpul minoritatii si…

- Intrebat de ce a cerut o amanare cu o saptamana a dezbaterilor pe legea offshore, Dragnea a spus ca este o lege foarte importanta, care naste foarte multe dezbateri. "Este o lege foarte importanta, care naste foarte multe dezbateri, tot felul de atitudini, dupa parerea mea, unele exagerate si foarte…

- CHISINAU, 20 sept — Sputnik. Dupa ce președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat la un post de televiziune privat ca nu va semna cele doua decrete de numire în funcție a doi miniștri noi, prim-ministrul țarii, Pavel Filip, a venit cu o replica pe pagina sa de Facebook,…

- "Nu il invaț eu pe domnul Tudorel Toader ce inseamna practica legislativa. Atunci cand adopți o legislație cu impact direct asupra unui sector, e firesc sa te consulți cu sectorul respecitv. Ordonanța 6 a venit in urma unei decizii a Curții Constituționale care interzicea SRI-ului sa mai utilizeze…

- Probabilitatea producerii unui fenomen El Nino, un episod meteorologic sever care duce la cresterea temperaturilor medii la nivel global, a ajuns la 70% in ultimul trimestru al anului, a anuntat luni Organizatia Natiunilor Unite (ONU), scrie AFP, citeaza agerpres.ro.

- Probabilitatea producerii unui fenomen El Nino, un episod meteorologic sever care duce la cresterea temperaturilor medii la nivel global, a ajuns la 70% in ultimul trimestru al anului, a anuntat luni Organizatia...

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca se astepta ca presedintele Klaus Iohannis sa atace Codul Administrativ la Curtea Constitutionala si si-a exprimat speranta ca juratii Curtii vor da unda verde acestei legi. Antal Arpad a opinat…