- In cursul diminetii de marti, 06.03.2018, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Primariei Sectorului 2, a fost sesizata de catre reprezentantii Sectiei 8 Politie cu privire la cazul a doi copii identificati intr-un autovehicul parcat langa Ambasada Greciei din Romania (situata…

- Politistii fac, marti, aproape 90 de perchezitii in Capitala si in 23 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar fi omis sa evidetieze in actele contabile ori in alte documente…

- „In momentul de fata am terminat studiul de prefezabilitate si am inceput demersurile pentru PUZ, si speram ca va fi votat de catre consilierii generali undeva in luna mai. Constructia in acea zona va incepe in octombrie 2019, iar acest spital va avea un numar de 1.015 paturi, plus 100 de paturi…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au totalizat 55,98 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 626,66 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și preluate de Agerpres. In ianuarie erau inregistrati…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inchis scolile din Bucuresti, toata saptamana, din cauza frigului si a zapezii. Astfel, multi parinti s-au trezit, de pe o zi pe alta, in situatia ca nu au cu cine sa isi lase copiii si nici sa lipseasca zile intregi de la serviciu nu pot. Un…

- O familie, una singura, a trimis cerere catre Directia Generala de Asistenta Sociala (DGAS) din Capitala pentru a primi un supraveghetor care sa aiba grija de copii in absenta parintilor. Asa sustine conducerea institutiei. Cu o zi inainte; edilul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca marti aproximativ…

- Unde poți lasa copilul cand sunt școlile inchise. Parinții din București nu au primit cu aceeași bucurie, precum copiii lor, vestea suspendarii cursurilor in aceasta saptamana. Cel puțin, care trebuie sa mearga la serviciu și nu au cu cine sa lase copiii acasa, in aceasta perioada. Primarul Capitalei,…

- Scoli inchise in sudul tarii Din cauza vremii, scolile si gradinitele ramân închise în Bucuresti si în 11 judete din sudul si sud-estul tarii. În capitala, primarul general Gabriela Firea le-a oferit o solutie parintilor care nu au cu cine sa îsi…

- Scoli inchise in Bucuresti din cauza vremii. Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. In Capitala, elevii se vor intoarce la scoala luni, saptamana viitoare. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193,...

- Parteneriatul dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 si Protoieria Sector 6 le ofera copiilor din Capitala, indragostiti de sportul mintii, o noua sansa de a se confrunta in fata tablelor colorate in alb si negru. In prag de primavara, la competitia ce va avea…

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate.Citeste si: DNA, miscare NEASTEPTATA inainte de anuntul privind SOARTA lui Kovesi: Sediul…

- Peste 30.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe in Capitala si in judetele Prahova si Timis. Mai putin de 100 de posturi disponibile sunt in judetele Botosani, Caras-Severin, Calarasi, Giurgiu si Bacau, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit…

- Amploarea pe care consumul de substanțe psihoactive a luat-o la Buzau a adunat autoritațile locale la aceeași masa. La intrunirea care a avut loc la Consiliul Județean Buzau au fost discutate masuri care ar trebui intreprinse la nivelul județului pentru a limita acest fenomen. Peste o suta de persoane…

- Bucureștenii aflați, marți seara, intr-un mall din Capitala au fost martori la o incatușare spectaculoasa printre tarabele cu haine. Judiciariștii Sectorului 5 au un prins in flagrant un hoț care furase o geaca dintr-un cunoscut magazin de imbracaminte. Individul facea parte dintr-o grupare care, in…

- Peste 170.000 de țigarete susceptibile a proveni din contrabanda au fost ridicate in urma unei acțiuni de prindere in flagrant delict și a 13 percheziții efectuate de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Giurgiu, Suceava și Buzau, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul…

- "Pentru moment starea generala a copilului nu s-a modificat. Este hranit corespunzator pentru a recupera dezechilibrele si se initiaza un program de kinetoterapie pasiva. Referitor la bucata de os din craniu, aceasta nu este indicat sa mai fie folosita la patru luni de la operatie, acoperirea creierului…

- Copilul de 9 ani din Oradea, care a fost externat in coma din spital, deși starea lui era foarte grava, va fi adus, vineri, la Spitalul ”Bagdasar Arseni” din București, anunța purtatorul de cuvant al unitații sanitare, dr Florin Bica. ”Confirm faptul ca s-a dat aviz de internare a copilului de la Oradea…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). "Numarul…

- O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, intr-un coafor din orasul dambovitean Titu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Potrivit primelor informații, omorul s-a petrecut pe fondul geloziei și al consumului de alcool. Femeia se afla in coafor…

- La solicitarea Primarului General, Gabriela Firea, in Bucuresti operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei au actionat cu 357 de utilaje si 1.350 de operatori manuali, atat pentru aplicarea tratamentelor cu materiale antiderapante, cat si pentru indepartarea zapezii din statii, refugii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial (ST) Constanta al DIICOT, au destructurat mai multe grupari infractionale organizate specializate in trafic cu substante cu proprietati…

- O actiune a Politiei Capitalei vizeaza un dosar in care oamenii legii au suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor. In acest sens, se fac 18 perchezitii in Bucuresti si cinci judete – Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova. Ulterior, se va trece la audieri. Nu mai…

- Sunt multe familii in Capitala pentru care soba pe lemne este principala sursa de caldura din casa. Cați bucureșteni se mai incalzesc cu lemne in anul 2018? Aproape 500 de locuințe depind de materialul lemnos oferit de autoritați. Este vorba, așadar, doar de numarul celor care au cerut ajutor de la…

- Vizita istorica a premierului Japoniei, Shinzo Abe, a picat intr-un moment total nefericit din punct de vedere politic. Pentru prima oara un premier al Japoniei, a treia putere economica a lumii, ajunge in Romania, si nu are omolog si partener de discutii, pentru ca Mihai Tudose a demisionat. In aceste…

- Polițiștii din Prahova deschid luni in 20 de locații din municipiul București, dar și din județele Prahova, Bacau, Giurgiu și Ilfov. Este vizata o grupare acuzata de evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, suspecții ar fi prejudiciat statul cu aproape un milion…

- Fosta sefa a creselor din cadrul Primariei Constanta, Cezara Popescu, s a reprofilat. Ea a participat la unul dintre examenele organizate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului si a devenit sefa locuintelor protejate din Negru Voda, asezamant aflat in subordinea DGASPC. Dupa…

- Polițiștii din Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, din locuințe și anexe. 7 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova anunța, printr-un comunicat de presa, ca oamenii legii s-au sesizat din oficiu in legatura cu incidentul de la Spitalul Baicoi, petrecut in ziua de 7 ianuarie, cand medicul Marta Coman a refuzat sa interneze o femeie in varsta de 87 de ani, cu afecțiuni…

- Circulatia se desfasoara ingreunat, in coloane, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, unde masinile intainteaza, sambata, cu viteza redusa, potrivit Politiei Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Peste 16.4900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Citește…

- "In luna decembrie 2017, stimulentul a fost sistat pentru sute de copii cu dizabilitati din Capitala, invocandu-se o serie de obligatii fiscale ale parintilor acestora. Desi marea majoritate a familiilor de copii cu dizabilitati din Bucuresti aveau taxele si impozitele platite sau erau scutiti conform…

- Alina Ciucu avea 25 de ani. Tanara a fost crescuta in comuna Ostroveni din judetul Dolj, de o matusa, ea provenind dintr-o familie cu posibilitati materiale reduse. A facut scoala generala in localitate si liceul la Craiova, plecand in Bucuresti pentru facultate. Aici, ea locuia cu prietenul ei.…

- Polițiștii constanțeni au desfașurat o serie de percheziții la perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Împrietenire”. 15 persoane au fost reținute.”La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanța, cu suportul…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in conditii de ceata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta (vizibilitate redusa la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 si DN12, in judetul Covasna (vizibilitate redusa, pe alocuri, sub 50 de metri), pe DN73,…

- Înregistrarea video cu fetița pusa sa fumeze și sa bea dintr-un pahar, „ca barosanii“, a intrat în atenția Poliției Tulcea. „În dupa-amiaza zilei de 11 decembrie a.c, polițiștii Postului de Poliție Niculițel au fost sesizați cu privire la faptul ca pe un site de…

- Indemnizațiile pentru creșterea copilului platite in luna octombrie 2017 au insumat 279,14 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de 1.696,98 lei, conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). In octombrie, au beneficiat de acest ajutor…

- Polițiștii bucureșteni au descins la 21 de adrese din Capitala și județul Parhova intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 22 de milioane de lei. Polițiștii din București efectueaza 21 de perchezitii domiciliare, in Capitala si in judetul Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul…

- Percheziții de amploare in Capitala și alte șapte județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. 40 de persoane vor fi conduse la audieri dupa finalizarea perchezițiilor. Polițiști parhoveni efectueaza 52 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Prahova,…