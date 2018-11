Stiri pe aceeasi tema

- Cinci minori, cu varstele cuprinse intre 15 și 17 ani, originari din Capitala, au fost reținuți de politistii sectorului Centru din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chisinau, ei sunt suspectați de comiterea mai multe furturi.

- O destinație de shopping, distracție și relaxare de nota 10! Este vorba despre Shopping MallDova - primul centru comercial de nivel european din Republica Moldova, care și-a deschis pentru prima data larg ușile pe 16 noiembrie 2008. Dupa un deceniu de activitate, Shopping MallDova ramane a fi un trendsetter…

- Dupa ce a fost autorul unor mega-aroganțe pe litoralul romanesc, unul dintre cei mai renumiți oameni de afaceri de la noi din țara face acum ravagii pe strazile din București. Cu o super-bijuterie pe patru roți, de 300.000 de euro. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, imagini…

- Un cetatean georgian risca sa-si petreaca urmatorii 10 ani dupa gratii, fiind banuit de talharie. Potrivit informatiilor, barbatul in varsta de 47 de ani a intrat intr-un apartament din sectorul Centru al Capitalei, cu o arma a amenintat victime si a furat doua aparate

- Acesta va funcționa, incepand de luna viitoare, la Spitalul Universitar de Urgența din Capitala, oferind intreaga gama terapeutica, de la screening la reconstrucție mamara. Incepand de luna viitoare, in ambulatoriul Spitalului Universitar de Urgența București (SUUB) va funcționa un nou centru integrat…

- Acestea au pretins și primit sume de bani in proporții deosebit de mari pentru a emite decizii favorabile pe mai multe cauze penale aflate in examinare.Rolul avocatului și procurorului in schema a constat in intermedierea transmiterii mijloacelor banești de la persoanele interesate catre…

- Capitala implineste astazi 582 de ani, perioada in care a cunoscut deopotriva realizari si insuccese, laude si critici. La inceputuri, orasul Chisinau era o mosie boiereasca pe malurile raului Bac, care avea aproape 10 gospodarii taranesti, spun istoricii.

