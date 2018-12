Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea unei demonstratii neautorizate la care participa minori va fi acum pedepsita in Rusia cu amenda si pana la cincisprezece zile de inchisoare, potrivit unui amendament la codul penal adoptat marti de deputati, informeaza France Presse. Textul a fost adoptat in a treia lectura de Duma de Stat,…

- Aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat in cursul serii in fata Parlamentului, unii asezandu-se in genunchi pentru a simboliza ca sunt "sclavi", relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Legea creste semnificativ numarul orelor suplimentare pe care le pot pretinde angajatorii, de la 250…

- Capitala Ungariei, Budapesta, este cuprinsa miercuri seara de turbulente, manifestanti si opozitia politica denuntand crearea ''dreptului la sclavie'', dupa ce parlamentul a aprobat, intr-o atmosfera foarte tensionata, o lege controversata care flexibilizeaza timpul de lucru suplimentar. Aproximativ…

- Anterior, presedintele Petro Porosenko a semnat decretul privind instaurarea legii martiale. Decretul a fost postat pe site-ul presedintiei ucrainene. Pentru aprobarea decretului era nevoie de votul Parlamentului de la Kiev. Decizia vine la o zi de la capturarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a afirmat marti ca a fost blocat la frontiera si impiedicat sa iasa din tara pentru a ajunge la Strasbourg, unde Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) urmeaza sa se pronunte joi asupra mai multor plangeri ale sale impotriva statului rus, informeaza AFP.…

- Deputații au adoptat, miercuri, in plen, proiectul de lege pentru modificarea Legii educatiei nationale, aflata in procedura de reexaminare la cererea președintelui Klaus Iohannis. Inițiativa reglementeaza cadrul de studiu pentru minoritațile naționale in unitațile de invațamant, informeaza Mediafax.Proiectul…

- Principalul opozant rus, Aleksei Navalnii, a fost eliberat duminica din inchisoare, unde s-a aflat aproximativ o luna si jumatate, dupa doua condamnari succesive pentru organizarea de manifestatii anti-Kremlin, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. El a parasit inchisoarea in jurul…