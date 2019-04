Trei minori, elevi ai unui liceul din Vaslui au fost injughiați miercuri seara in plina strada de un coleg. Ei traversau, moment in care au fost atacați in mers.

Conflictele mai vechi cu colegii l-au determinat pe faptaș sa-i atace pe aceștia cu un cuțit. Potrivit Agerpres, minorii injughiați provin din mediul rural.

Adolescentul in varsta de 17 ani a fugit de la locul faptei, dar ulterior s-a predat. Polițiștii din cadrul IPJ Vaslui fac in continuare cercetari in acest caz.