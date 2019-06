Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii anti-mafia din Romania si Italia au desfasurat descinderi in forta, supraveghate din elicopter, la Pascani, judetul Iasi si in Bergamo, Italia. Scopul acestor descinderi a fost capturarea unei grupari de proxeneti care exploata femei tinere, le ducea in Italia si le obliga sa…

- Libertatea continua seria de dezvaluiri care scot la lumina o problema sistemica cu care se confrunta angajații Ministerului Afacerilor Interne: masinile vechi si proaste cu care sunt obligati sa-si indeplineasca sarcinile de serviciu. Sunt destui polițiști in Romania care, daca nu mor intre fiarele…

- * Echipa masculina de sabie a Romaniei a castigat, sambata, medalia de aur la Campionatul European Under 23, de la Plovdiv. Din echipa Romaniei au facut parte trei sportivi de la CSM Iasi, Codrin Cozmuleanu, Paul Ursachi si Matei Cidu, ultimul fiind rezerva. Alaturi de ei, a concurat vicecampionul…

- CFR Calatori va avea in circulatie capacitatea maxima de transport, tehnic disponibila, pentru asigurarea transportului pasagerilor la evenimentele religioase din perioada 31 mai - 1 iunie 2019, cu ocazia sosirii in Romania a Papei Francisc, mentioneaza operatorul feroviar national, intr-un comunicat…

- CFR Calatori informeaza ca va pune in circulatie capacitatea maxima tehnica posibila pentru asigurarea mobilitatii cetatenilor, pentru sectiile de cale ferata si trenurile de calatori, astfel: Vineri, 31 mai, spre/dinspre: • Bucuresti Sambata, 1 iunie, pe rutele: • Brasov – Miercurea Ciuc • Miercurea…