Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Ionut Dolanescu a ramas fara permisul de conducere, dupa ce a fost surprins de radar in Vaslui, conducand cu o viteza cu mult peste limita admisa. Contactat de reporterii Spynews.ro, artistul a spus adevarul gol-golut, fara sa uite sa mentioneze si de crimele din Caracal.

- Potrivit acestora, decizia nu a fost inca luata si o eventuala solicitare nu are legatura cu presupusa implicare a unor cetateni americani sau cu baza de la Deveselu, cum au sugerat unele publicatii. O eventuala solicitare ar avea in vedere faptul ca FBI trece drept una dintre cele mai bune agentii…

- Raportul MAI intocmit in urma verificarii documentelor privind interventia in cazul de la Caracal scot in evidenta superficialitatea cu care sefii IPJ Olt au tratat cazul, desi au fost informati inca de la pranz despre telefonul Alexandrei.

- DIICOT a dezmintit oficial intr-un raspuns pentru G4Media.ro informatia publicata vineri pe surse de publicatia Gazeta Noua din Olt, potrivit careia Gheorghe Dinca ar fi fost cercetat intr-un dosar pentru ca oferea fete militarilor americani din Deveselu.

- Ziarul Unirea ”Am sunat la 112…, am cerut ajutor dar.. degeaba”. Cu gandul la tragedia Alexandrei, o albaiulianca retraiește clipele dramatice petrecute cu ani in urma ”Am sunat la 112…, am cerut ajutor dar.. degeaba”. Cu gandul la tragedia Alexandrei, o albaiulianca retraiește clipele dramatice petrecute…

- Drama Alexandrei Maceșanu, tanara care a sunat de trei ori la 112 de pe un telefon gasit in casa rapitorului ei, a revoltat o țara intreaga. In mediul online s-a lansat deja invitația la un protest la Caracal impotriva instituțiilor statului care au știut ce se intampla, dar n-au putut s-o scoata pe…

- Potrivit unui comunicat al MApN, ministrul Apararii Nationale a apreciat intreaga activitate a personalului unitatii."Element central al Prezentei Inaintate Adaptate a NATO pe flancul estic, dar si contributor semnificativ la Prezenta Inaintata Adaptata, Brigada Multinationala de Sud-Est…