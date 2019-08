Pe data de 29 august, ora 23.15, la sediul Postului de Poliție Slobozia Bradului s-a prezentat un barbat, in varsta de 41 de ani, din com. Slobozia Bradului, sesizand faptul ca fiica lui, in varsta de 17 ani, a fost rapita in acea seara, in jurul orei 19.30, de catre patru persoane cunoscute (un barbat și o femeie, fiul acestora, in varsta de 20 de ani, toți din comuna Slobozia Bradului, impreuna cu inca un tanar, in varsta de 29 de ani, din comuna Tamboești), care au patruns fara drept in curtea imobilului socrului sau, plecand cu aceasta intr-o direcție necunoscuta.

Din cercetarile…