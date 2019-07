Stiri pe aceeasi tema

- Manuela Emilia Mustatea, tanara olteanca de 30 de ani ucisa intr-un cartier rezidențial din Bragadiru, este fiica unuia dintre cei mai bogați romani. Femeia a fost ucisa pentru ca hoții sa ii fure mașina, dar nu au putut pentru ca autoturismul era dotat cu o funcție de recunoaștere faciala.Criminalul…

- "Mi-au rapit fata" - tema ediției din aceasta seara. Ludmilei Bobeica din satul Rascova, raionul Criuleni, afirma ca fiica ei adoptiva, de 22 de ani, a fost rapita, in scopul traficarii, de o locuitoare a Capitalei.Detalii aflați astazi, de la 19:00, la PRIME.

- CHIȘINAU, 14 mai - Sputnik. Fata de 16 ani, care a fost violata de un grup de indivizi si aruncata de la etajul 7, a decedat. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de catre ofițerul de presa al Spitalului de Urgenta, Cristina Gorea. Procuratura a anuntat recent retinerea…

- Codin Maticiuc traieste cea mai frumoasa perioada din viata sa! Este actor, autor, om de afaceri si, nu de mult timp, si tatic! De cand a venit micuta Smaranda pe lume, Codin Maticiuc vede viata cu alti ochi. Insa, pentru cateva zile, a lasat indatoririle parintesti si a facut o vizita fulger in Romania.

- Petre Apostol Astazi, in Sala „Olimpia” din Ploiesti, echipele nationale de volei ale Romaniei U17 masculin si U16 feminin vor debuta in ultima runda de calificare la turneele finale ale Campionatelor Europene. Primii care vor intra in competitie sunt baietii, care vor juca in compania Estoniei, de…

- Petrina, o tanara mama in varsta de 22 de ani din Buzau, a murit marti seara in urma unui infarct. Tanara trecea printr-o perioada foarte grea, dupa ce ar fi fost parasita de sot si se aflau in plin proces de divort.