- Incident revoltator in Capitala. O femeie a fost la un pas de moarte, dupa ce i-a cazut in cap o bucata de tencuiala desprinsa de pe un bloc. Astfel de pericole ne pandesc la orice pas. Doar in Bucuresti, sunt peste 400 de imobile cu fatade care stau sa cada.

- O femeie de 45 de ani, a murit, joi, dupa ce a fost atacata și lovita de mai multe ori in cap cu un topor, pe o strada din Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. Agresorii, care au reusit sa fuga, sunt cautați de polițiști, transmite MEDIAFAX.Citește și: Scene halucinante: Procurorul din…

- Sambata seara, in jurul orelor 20:45, un jandarm, aflat in timpul liber, a observat un barbat care a spart luneta unui autoturism lovind-o cu pumnii si cu picioarele. Acesta nu a reusit sa-si astampere nervii si a lovit-o cu pumnul o femeie, injurand alte doua femei, care se aflau in acel loc. Maior…

- Polițiștii din Capitala nu se lasa mai prejos și preiau exemplul ”extraordinar” oferit de colegii lor de la Caracal și Galați. Scrofuloși la datorie, agenții din Capitala au reușit sa dea gata o batranica de 81 de ani.Citește și: Efectul Caracal in Guvern / SURSE Femeia a fost amendata…

- Un cetatean din Constanta a relatat pe Facebook un incident inspaimantator petrecut in statiunea Mamaia. Pornit sa dea ajutor in cazul unui accident usor a descoperit ca soferul era incapabil sa articuleze vreun cuvant.

- Brigitte Sfat a aparut cu vanatai la petrecerea de nunta care a avut loc intr-un local de lux din Capitala. Cu doar cateva ore inainte de nunta, ea nu avea nimic pe picioare. Brigite Sfat a fost filmata aproape incontinuu in ziua in care a facut nunta cu Florin Pastrama. Inainte de nunta, ea a fost…

- Ziarul Unirea Accident GRAV in localitatea Ponorel. O MINORA de 14 ani, lovita de un autoturism, transportata la CPU Campeni Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 12.00, in localitatea Ponorel. O minora de 14 ani a fost lovita de o mașina. Potrivit ISU Alba, la locul evenimentului rutier…

- Accident grav in Capitala. O doamna in varsta de 61 de ani a decedat, dupa ce a fost lovita de un automobil in timp ce traversa strada regulamentar. Incidentul s-a produs in aceasta dimineața pe strada Grenoble din sectorul Centru al Capitalei.