Sentinta definitiva in cazul unui barbat care a rapit si violat o fata in martie anul trecut, in judetul Iasi. Judecatorii au decis ca minora trebuie sa primeasca daune de 45.000 de lei de la agresorul sau. Acesta se afla deja dupa gratii, fiind condamnat definitiv in 2017. In martie anul trecut, adolescenta de 14 ani din judetul Iasi a fost violata de un barbat de 32 de ani cu care a acceptat sa se duca la discoteca, insotita si de o prietena. Cand a ajuns in masina barbatului insa, acesta nu a mai mers la petrecere, ci a dus-o intr-un apartament. I-a dat sa consume alcool, dar si sa fumeze dintr-o…