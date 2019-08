Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 9 ani disparuta de pe raza municipiului Timisoara. „La data de 27 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 9 ani,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza localitații Cenei, judetul Timis. La data de 16 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 16…

- O femeie și un minor din localitatea Timiș au fost dați disparuți de catre capul familiei. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 16 ani, și a unei femei in varsta de 34 de ani, disparuți de pe raza localitații Honorici,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 15 ani, disparuta de pe raza Municipiului Timișoara. Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din Municipiul Timișoara. La data…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, in varsta de 12 ani, din comuna Saravale. The post Copila disparuta, cautata cu disperare appeared first on Renasterea banateana .

- O familie din Timiș este in pragul disperarii, dupa ce fata in varsta de 12 ani a disparut. De doua zile, Maria Martinec, din Saravale, nu mai este de gasit. Fata a plecat de acasa in 26 iunie și nu a mai revenit pana in prezent. Au fost alertați polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, care…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 12 ani, disparuta de pe raza comunei Saravale. „Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 12 ani, din comuna Saravale. La data…