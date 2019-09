Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei solicita sprijinul cetatenilor in vederea depistarii unei minore care miercurea trecuta a plecat de pe raza Sectorului 3 si nu a revenit pana in prezent.Conform unui comunicat de presa transmis de Politia Capitalei sambata, minora disparuta se numeste Roberta Maria Magdalena…

- Minora cautata in toata Capitala de mii de polițiști și cetațeni dupa ce a sunat la 112 susținand ca este sechestrata intr-un apartament a fost gasita. In urma audierilor ea a declarat ca a facut o farsa la adresa autoritaților.”Minora de 16 ani, Denisa Calin, care a telefonat la 112 reclamand …

- Circulatia in fata Palatului Victoria din Capitala a fost blocata, dupa ce protestatarii s-au apropiat de sediul Guvernului, in prezent fiind acolo peste 15.000 de oameni, potrivit ultimelor estimari, informeaza AGERPRES . Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, a precizat ca nu…

- Irina Elena Cristiana Voicu, o fata de 16 ani, a fost data disparuta, dupa ce marți a plecat de acasa și nu a mai revenit. Poliția Capitalei solicita sprijinul cetațenilor pentru gasirea adolescentei. Adolescenta a plecat marți de la domiciliul sau din sectorul 3 al Capitalei și de atunci nu a mai revenit,…

- Peste 4.100 de sancțiuni au fost aplicate, in primele 6 luni ale acestui an, șoferilor din București care foloseau telefonul mobil la volan, cifra fiind mai mare decat in 2018, cand era 3.700, informeaza Poliția Capitalei, potrivit Mediafax.„In primele 6 luni ale anului 2019, pe raza municipiului…

- Doi adolescenti de 16 ani au evadat aseara, in jurul orei 22.00, din Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 din Bucuresti (Arestul Central al Poliției Capitalei), dar pana dimineața au fost incarcerați din nou. Cei doi erau inchiși pentru furt si conducere fara permis. Unul dintre ei s-a predat,…