Polițiștii aradeni se afla in cautarea unei tinere in varsta de 17 ani, care a plecat de la domiciliul sau de pe raza localitații Covasanț pe 25 iunie și de atunci nu se mai știe nimic despre ea. Muntean Tabita Lidia are urmatoarele semnalmente: 1,70 metri inalțime, 55 de kilograme greutate, par negru, lung, peste […] Articolul Minora disparuta de o saptamana dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Daca ai vazut-o, suna la 112 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .