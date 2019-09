Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 15 ani, data disparuta de la domiciliu, in orasul Seini, a fost recuperata de politisti si predata familiei, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a declarat miercuri ca minora a fost descoperita de echipa operativa pe raza localitatii Handalul Ilbei.…

- O fata de 15 ani a sunat la 112 din Piatra-Neamț spunand ca a fost rapita. Polițiștii din oraș s-au mobilizat masiv și au gasit-o, dovedind ca fata facuse o gluma proasta. Ea a repetat toate detaliile pe care le auzise la televizor in cazul rapirii Alexandrei Maceșanu. Parinții minorei au fost amendați,…

- Autoritatile au fost alertate prin 112 ca o minora de 14 ani a fost rapita de un barbat necunoscut, cu un autoturism, si abandonata pe un camp, in apropierea localitatii Tuzla, dupa demararea cercetarilor reiesind ca minora mintise, pentru a nu fi certata de mama ei ca a intarziat acasa, a informat,…

- O minora de 13 ani din Alba Iulia a fost data in urmarire nationala, dupa ce parintii fetei au reclamat la Politie ca fata a plecat de la domiciliu in cursul serii de duminica si nu a mai revenit, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit Agerpres. "In seara zilei de…

- O minora, in varsta de 16 ani din Padeș și-a panicat parinții, dupa ce a fugit de acasa. Fata s-ar fi certat cu mama ei care i-ar fi reproșat minorei ca din casa i-a disparut o suma de bani. Vazand ca fata a disparut, familia acesteia a anunțat imediat poliția, mai ales ca, dupa iseria creata cu crimele…

- UPDATE – Minora de 14 ani, din comuna Sendreni, care a plecat de acasa in urma cu doua zile si nu a mai revenit a fost gasita de politisti pe raza localitatii Serbestii Vechi, in apropierea unei paduri, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, Gabriela…

- O minora în vârsta de 15 ani, Elena Podoleanu, din localitatea vasluiana Pogonești, este data disparuta de familie din cursul serii de 29 iulie. Familia face apel catre oricine cunoaște detalii despre fata, sa sune la 112.

- Politistii galateni cauta o minora, de 14 ani, din comuna Sendreni, care a plecat de acasa si nu a mai revenit, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, Sectia 1 Politie Rurala Galati a fost sesizata, luni, cu privire la faptul…