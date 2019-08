Stiri pe aceeasi tema

- Politistii dim Braila au demarat o ancheta in urma unui apel la 112 care a anuntat ca miercuri seara o tanara care a urcat intr-o masina a fost batuta si violata de patru barbati.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan, verificarile au fost demarate dupa ce o tanara…

- La fel ca și Alexandra Maceșanu, o tanara de 17 ani a fost talharita și violata de patru barbați dupa ce a facut autostopul in Braila. Dupa ce a scapat din mainile agresorilor, fata s-a dus la Poliție iar polițiștii au inceput cercetarile. O alta femeie a sunat miercuri, in jurul orei 17la 112, reclamand…

- Potrivit politistilor, fata de 17 ani s-a urcat in masina unui necunoscut pe Drumul de Centura al orasului Braila. O femeie care o cunostea pe fata a sunat la 112 si a anuntat ca aceasta nu mai raspunde la telefon, ceea ce i-a alertat pe politisti, care au inceput cautarile pana in momentul in care…

- O adolescenta in varsta de 17 ani, din Braila, care s-a urcat in mașina unui necunoscut pe drumul de centura al orașului, a fost gasita de polițiști, dupa ce o femeie a anunțat la 112 ca aceasta nu mai raspunde la telefon. Fata susține ca a fost batuta, violata și talharita de patru barbați, potrivit…

- Minora de 14 ani, din comuna Sendreni, care a plecat de acasa in urma cu doua zile si nu a mai revenit a fost gasita de politisti pe raza localitatii Serbestii Vechi, in apropierea unei paduri, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, Gabriela Costin.

- Politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac, impreuna cu politisti ai Politiei orasului Babadag, au identificat trei barbati, cu varste intre 35 si 49 de ani, precum si o minora de 13 ani, banuiti de comiterea faptei. Astfel, la data de 22 iulie a.c., in jurul orei 16.30, persoanele in cauza, domiciliate…