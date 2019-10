Stiri pe aceeasi tema

- Fata in varsta de 16 ani, disparuta vineri seara, in timp ce se intorcea de la școala, a fost gasita batuta pe un camp, din apropierea municipiului Cluj-Napoca. In prezent, minora se afla internata in spital, unde este ținuta sub supraveghere. Politistii au demarat o ancheta pentru a se stabili ce s-a…

- Adolescenta de 16 ani din Cluj, data disparuta in urma cu cateva zile de parinți, a fost gasita pe un camp, intr-o stare deplorabila. Fata plecase catre școala, dar nu s-a mai intors acasa, iar rudele au acționat imediat.

- Celebra cantareata de muzica populara, in stare grava la spital, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Cei trei copii ai ei nu au aflat ce s-a intamplat Momente de cumpana pentru o cantareața de muzica populara! Monica Parvulescu a fost victima unui accident teribil și se afla in stare grava,…

- Tragedie in satul Totoi, langa Alba Iulia. O femeie a murit, iar un barbat a ajuns in stare grava la spital, in urma unui incendiu care le-a distrus casa. Potrivit ISU Alba, femeia avea aproximativ 80 de ani. Barbatul, in varsta de 56 de ani, a fost transportat la spital, cu arsuri pe aproximativ 40%…

- Azi-noapte, în jurul orei 21.55, un barbat își conducea mașina prin Manașturel. La un moment dar, a facut o depașire, fara sa țina cont ca mașina de care voia sa treaca semnaliza stânga. „Un barbat de 41 de ani din comuna Ciceu Giurgesti, jud. Bistrița Nasaud s-a angajat…

- Stația de pompieri Campeni intervine, marți, in jurul orei 12.45, cu o autospeciala SMURD, la un accident rutier petrecut in localitatea Ponorel. Este vorba de o fata de 13 ani care a fost lovita de o mașina, in timp ce mergea cu bicicleta. Imediat dupa impact, fata era in stare de inconștiența și a…

