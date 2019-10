Minoră de 15 ani, dispărută dintr-un centru de plasament din Craiova Potrivit IPJ Dolj, politistii Sectiei 1 Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca minora, de 15 ani, din Craiova, a plecat, in cursul zilei de vineri, dintr-un centru al DGASPC Dolj din localitate pentru a merge la scoala si nu a mai revenit. Fata are aproximativ 1,65 m inaltime, circa 60 de kg, par negru, ochi caprui, ten alb, fata ovala. La momentul plecarii fata era imbracata in blugi negri, pantofi sport alb cu negru, cardigan maro si avea un rucsac rosu. Persoanele care detin informatii sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

