- Un barbat din Aiud este cercetat penal in urma unui accident rutier petrecut duminica dupa-amiaza, la Aiud. Aflat la volanul unui autoturism, a lovit o masina ce circula in fata sa. Potrivit Politiei, acesta emana miros de alcool, insa a refuzat testarea. Accidentul s-a petrecut duminica, 30 septembrie,…

- O fata in varsta de 16 ani, din localitatea Cracaoani, a fost accidentata mortal, joi, de un autoturism, dupa ce a incercat sa treaca strada prin loc nepermis, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, agentul Georgiana Mosu. Accidentul s-a…

- Accidentul a avut loc, in jurul orei 22, pe raza satului Stejar. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența ... The post Accident mortal: Șofer gasit decedat, sub un utilaj forestier rasturnat pe un drum din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie in varsta de 71 de ani, din Plopeni-Salcea, a fost accidentata mortal de o autoutilitara in timp ce traversa drumul național Suceava-Botoșani, in dreptul intersecției cu drumul spre aeroport. Accidentul s-a petrecut luni, in jurul orei 11.50, iar batrana a fost declarata decedata ...

- O batrana in varsta de 82 de ani a fost accidentata mortal de o masina in timp ce se deplasa pe marginea drumului. Accidentul cu final tragic a avut loc duminica noapte, in jurul orei 23.30, in zona de iesire din Suceava spre Botosani, pe strada Cuza Voda.Din primele cercetari ale politistilor ...

- Cumplitul accident in care o fata in varsta de 13 ani a fost accidentata mortal pe trecerea de pietoni, la Ilișești, pe 31 iulie, de un BMW condus de Valerian Solovastru, directorul tehnic al Directiei Silvice Suceava si fost director al Regiei Nationale a Padurilor, a fost surprins cat se poate de…

