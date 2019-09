Stiri pe aceeasi tema

- Roberta-Gabriela Codinoiu, o fata de 13 ani din Targu Jiu, a fost data disparuta. Tatal ei a alertat Poliția, dupa ce fiica sa nu s-a mai intors acasa marți seara. Polițiștii din Targu Jiu au fost sesizați, marți, in jurul orei 20, un barbat de 39 de ani despre faptul ca fiica sa, in varsta de 13 ani,…

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț cauta o minora, de 15 ani, care a parasit voluntar Complexul de servicii ”Sancta Maria” și nu a mai revenit. “La data de 21 august., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul ca, minora Guguianu…

- Negocierile purtate de polițiști, timp de peste 3 ore, cu un tanar aflat pe marginea unui pod, gata sa renunțe la viața, au condus la salvarea acestuia. Evenimentul a avut loc in cursul nopții trecute, la intrare in localitatea Viișoara. La data de 13 august, in jurul orei 00:25, un barbat a sesizat…

- Alerta dupa ce politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din Timișoara. ”La data de 03 august a.c., Tunsu Andreea ar fi plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.70 m, constituție…

- Azi-noapte, la ora 01.30, Politia municipiului Sighetu Marmatiei a fost sesizata cu privire la faptul ca sambata, 3 august, in jurul orei 18.00, o minora de 11 ani a plecat voluntar de la domiciliu si nu s-a mai intors acasa. Politistii au demarat imediat verificarile, fiind efectuate cautari in municipiu.…

- Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamț, județul Neamț, cauta o minora, de 16 ani, care a parasit Complexul de servicii ’’Ion Creanga’’ din Piatra Neamț și nu a mai revenit. La data de 27 iulie, in jurul orei 11.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamț au fost sesizati…

- Poliția este in ALERTA maxima. Inca doua ADOLESCENTE sunt date DISPARUTE.foto Politistii cauta o minora, de 14 ani, care a plecat de acasa și nu a mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea acesteia sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea…