Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 29 ani, originar din raionul Rașcani, a fost reținut de catre ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Botanica din cadrul Direcție de Poliție a mun. Chișinau, pentru comiterea unui jaf stradal. Individul anterior a mai fost judecat pentru infracțiuni similare.

- Atelierul se adreseaza tuturor cititorilor Bibliotecii Judetene cu varsta minima de 10 ani. Acestia vor putea participa la doua intalniri, astazi si luni, in intervalul orar 10-12. Activitatile se vor desfasura la sediul central al Bibliotecii Judetene de pe bd. Stefan cel Mare, acestea fiind coordonate…

- Cand ai un telefon bun e mai simplu sa te transformi intr-un artist recunoscut internațional! Iar asta este șansa ta sa arați cat de tare ești și sa aduni followeri din toate colțurile lumii. Și nu doar atat! Huawei lanseaza competiția de fotografie Huawei InFocus Awards, oferind posibilitatea tuturor…

- Polițiștii de investigații criminale l-au identificat pe un barbat de 31 de ani, din Sebeș, care este banuit de furt. Se pare ca, in seara zilei de 24 mai, in timp ce se afla, ca și pasager, pe bancheta din spate a unui autoturism care circula pe ruta Sebeș – Daia Romana, ar fi profitat de neatenția…

- Un tanar din Cetatea de Balta s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat telefonul unei femei care l-a lasat nesupravegheat, in caruciorul copilului. Polițiștii din Cetatea de Balta au recuperat telefonul unei tinere mame, iar celui care i-l furase, din caruciorul copilului, i-au intocmit dosar penal.…

- Experții britanici in cosmetica au analizat peste 1.000 de femei cu varste cuprinse intre 15 și 50 de ani pentru a descoperi cauzele apariției punctelor negre. Doctorul plastician Yannis Alexandries, din Londra a descoperit ca acnee care apare pe frunte este cauzata de produsele cosmetice de…

- S-a intamplat in cartierul piteștean Tudor Vladimirescu. Minora lasata fara telefon mobil, in plina zi. Duminica, 12 mai, politistii pitestieni au fost sesizati despre faptul ca o minora de 13 ani a fost deposedata de telefonul mobil, in timp ce se afla in zona Tudor Vladimirescu. La scurt timp, a fost…