Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14.10.2019, in jurul orelor 16:20, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 de Poliție Ploiești au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Popa Farcaș din municipiu, unei femei i-a fost smuls de la gat lanțicut de catre o persoana necunoscuta. Se pare ca, unei femei in varsta de 80 de…

- UPDATE LUNI, 14 octombrie: „Barbatul de 30 de ani, reținut pentru 24 de ore in urma cercetarilor privind furtul in scop de folosința a doua autoturisme, conducere cu permisul anulat și refuz de recoltare de probe biologice a fost prezentat astazi Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, care și-a…

- Un subofiter de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita a fost retinut pentru luare de mita, dupa ce ar fi pretins 5.000 de lei unei persoane pentru a nu masuri legale fata de o firma la care au fost constatate nereguli privind prevenirea si stingerea incendiilor si pentru a nu da…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 23 septembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Cluj-Napoca au identificat si retinut pentru 24 de ore un tânar de 20 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de tâlharie. Tânarul…

- Un tanar de 28 de ani din Baia Mare este cercetat sub control judiciar dupa ce a fost prins flagrant delict in timp ce incerca sa vanda 100 de grame de droguri in municipiul Satu Mare, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "Politistii au desfasurat o actiune pe raza municipiului…

- In dupa amiaza zilei de marti, un jandarm aflat in timpul liber, a observat in parcarea blocului unde locuieste, patru tineri care stateau intr-o masina. Experienta si a spus cuvantul si de aceasta data, iar ofiterul a tinut sub observatie mai bine de o ora autoturismul, timp in care nu a observat reactii…

- Depistat in flagrant delict (Marți), in jurul orei 17.00, un barbat, de 27 de ani, din comuna Bolotești, a fost depistat in flagrant de proprietarul unui autoturism in timp ce sustragea bunuri din interiorul acestuia, ce era parcat pe o strada din municipiul Focșani. Din verificarile efectuate de polițiști…

- Doi polițiști din Pitești aflați in timpul liber au prins un hoț care furase o tricicleta pentru copii. In ziua de 30 iulie, doi politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti, aflati in timpul liber, au observat un barbat care a sustras de pe scara unui bloc din cartierul pitestean Prundu, o tricicleta…