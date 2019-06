Minor din Anglia, ucis de meningită. Medicii au crezut că se preface n urma unei audieri a iesit la iveala faptul ca cei doi medici si 2 paramedici aflati de garda in momentul in care Oliver a fost adus pentru ingrijiri, au considerat ca baiatul nu are mai mult decat un “virus normal la copii” si ca se preface pentru a nu merge probabil la scoala. Georgie Hall, in varsta de 38 de ani, susține ca paramedicul Graham Scott l-a acuzat pe fiul sau Oliver, in varsta de doar 6 ani ca se preface si a intrebat-o daca a cautat simptomele pe Google. In timp ce baiatul era vazut de medicii generaliști, domnul Scott a declarat ca a petrecut o mare parte din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

