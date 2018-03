Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este bilantul a doua accidente de circulatie petrecute in ziua de 26 martie 2018, in Galati. In primul dintre ele, un barbat de 43 ani, din Galati, a condus autoturismul pe strada Brailei si ajungand la intersectia cu strada General Alexandru Cernat, nu a pastrat distanta corespunzatoare fata…

- Polițiștii au pus sub acuzare un minor in varsta de 16 ani, din Șcheia, pentru o tentativa la furt calificat dintr-un bar din localitate, dar care este suspect și de comiterea altor fapte de furt, fața de acesta luandu-se masura reținerii pentru 24 de ore.Ionuț-Daniel B. a fost audiat in fața unui…

- Un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de distrugere, identificat si retinut de politistii constanteni Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de distrugere prin incendiere si a destructurarii unui grup infractional organizat, din data de 16 martie a.c., cand 6 barbati, cu…

- Politistii din Cugir l-au retinut pe un tanar din oras care a in noaptea de 17/18 martie a.c. a furat un autoturism, l-a condus pe strazile din oras dupa care l-a lasat in locul din care il furase. Tanarul este acelasi care, in data de 6 februarie a.c., a fost retinut de politisti dupa ce […]

- Un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de furt a fost identificat de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Politiei orasului Negru Voda au identificat un barbat, in varsta de 40 de ani, din localitatea…

- Un tanar de 26 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce incerca sa patrunda intr-un imobil. Barbatul este suspectat ca a comis mai multe furturi din locuințe, in perioada sarbatorilor de iarna. Polițiștii au indicii ca tanarul este cel care a intrat și in casa lui Gica Hagi…

- Politistii din Tulcea au depistat, cu sprijinul de specialitate al Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, un barbat de 21 de ani, urmarit international de autoritatile austriece, pentru savarsirea a 29 de infractiuni de furt, comise in Austria. La data de 8 martie a.c., politistii Serviciului…

- Un tanar de 16 ani, din Gura Humorului, care locuia de mai mult timp fara forme legale in comuna Scheia, a fost ridicat miercuri de politisti si incarcerat in arestul IPJ Suceava, dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Mandatul emis de catre ...

- Accidentul s-a produs in zona Tineretului. Soferul vinovat consumase bauturi alcoolice si s-a ciocnit cu o alta masina care circula regulamentar, dupa care a acrosat o femeie intr-o statie de autobuz si a lovit alte patru masini parcate. Victima a fost dusa la spital, unde a ajuns si soferul,…

- Multe dintre faptele sesizate politistilor in ultimele zile sunt infractiuni contra patrimoniului. Victimele au declarat ca au ramas fara diferite sume de bani sau telefoane mobile pe care le-au purtat in buzunarele laterale, in zone aglomerate din municipiul Baia Mare. Aceste infractiuni pot fi prevenite…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului…

- O femeie in varsta de 77 de ani, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, dar care a stat in ultima perioada in municipiul Suceava, are calitatea de suspect in noua dosare penale de furt, toate faptele fiind comise in Suceava. Elena Barbu Busuioc este cunoscuta ca hoata din magazine si are in spate ...

- Politistii de la transporturi au constatat in ultima saptamana 75 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat 48 de sanctiuni contraventionale. “Politistii de la transporturi au patrulat in 363 de statii de cale ferata, in 589 de trenuri de calatori…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui accident petrecut intr-o stație de carburanți din municipiul Vaslui. Doua mașini au intrat in coliziune, iar una din acestea s-a rasturnat. Accidentul s-a produs intr-o benzinarie din Vaslui. Trei persoane au fost ranite in…

- Peste 100 de infractiuni comise in zona garilor, porturilor sau aeroporturilor au fost constatate in ultima saptamana de catre politisti, care au dat peste 200 de amenzi in valoare de aproximativ 72.000 de lei si au confiscat bunuri in valoare de 350.000 de lei, conform Politiei Romane. In…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in P.T.F. Siret și la frontiera verde, peste 7.300 pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 85.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Azi dimineața, in jurul orei 02.00,…

- Banuiti de comiterea unor infractiuni de furt calificat, tentativa la efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si tentativa la accesul ilegal la un sistem informatic, retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de…

- Ieri, 21 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures au prezentat parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, doi barbati retinuti, in data de 20 februarie a.c., ce sunt banuiti de comiterea a 3 furturi din locuinte de pe raza orașului Ocna Mures. Procurarii Parchetului de pe langa…

- Politistii brașoveni au deschis o ancheta dupa ce, duminica, mai multi proprietari de masini si-au gasit vehiculele vandalizate. Mai mulți șoferi care și-au lasat mașinile parcate pe Strada 13 Decembrie s-au trezit cu oglinzile rupte. Autoturismele lor au fost vandalizate sambata noaptea, iar din imaginile…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 313 actiuni si s-a intervenit la 2.648 de evenimente, dintre care 2.174 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor,…

- Autoritatile judiciare din Franta cer pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare pentru 13 soferi de masini de mare tonaj din Dambovita, care au fost retinuti, vineri, pentru furturi de roti de camion.

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intersectia strazii Baba Novac cu strada Frunzelor. Doua masini au fost implicate in eveniment.Unul dintre soferi a ajuns cu masina intr un imobil.Persoanele din cele doua masini nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Politistii fac masuratori…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Buzau – Biroul Investigatii Criminale, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat un minor in varsta de 17 ani, din Buzau, banuit de comiterea unui furt dintr-un autoturism. Fapta a fost sesizata politistilor in dimineata aceleeasi zile de…

- Politistii continua actiunile de control in trafic, alaturi de reprezentanti ai Registrului Auto Roman Maramures. O astfel de actiune organizata pentru depistarea soferilor care conduc pe drumurile publice autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in conditii de siguranta, a…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au depistat un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea infractiunii de frauda informatica. Pentru documentarea activitatii infractionale a celui in cauza, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare in municipiul Suceava.…

- Polițiștii s-au luat la intrecere cu hoții de lemne. Patru persoane au fost reținute dupa ce au fost surprinse in timp ce taiau fara drept arbori de pe fondul silvic național. Au incercat sa-și piarda urma cu doua mașini de teren, pe drumuri greu accesibile.

- Pompierii suceveni au intervenit joi pentru localizarea și lichidarea unor incendii izbucnite la doua autoturisme.Primul incendiu a fost anunțat la 112 la ora 17:52, iar pompierii militari s-au deplasat pe soseaua de centura a municipiului Suceava, pe raza comunei Șcheia, unde un autoturism ardea ...

- Tanar banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt din auto, depistat de politisti. Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au depistat un barbat de 24 ani, din comuna Munteni, banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt din autoturisme. "Acesta, ar fi facut parte dintr-un…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au reușit prinderea in flagrant a unui barbat banuit de comiterea mai multor furturi. In aceasta dimineața, au efectuat 4 percheziții la domiciliile unor suspecți in aceeași cauza. In seara zilei de 30 ianuarie a.c.,…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultima saptamana, 42 de perchezitii, in urma carora au dispus masuri asiguratorii in valoare de aproape 13.000.000 de lei.

- In ultimele doua zile, politistii din Alba au intervenit la 55 de evenimente, din care 53 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112, au aplicat 411 amenzi in valoare de 97.650 lei si au constatat 26 de infractiuni. In zilele de 23 si 24 ianuarie, politistii din Alba au constatat…

- Patru persoane care ar fi comis in ultima saptamana mai multe furturi din autoturisme din judetele Cluj, Mures si Brasov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei, au fost reținute de polițiști. Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Reghin, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane,…

- ANAF vinde mașini cu prețuri de la 100 de euro. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la vanzare, prin intermediul site-ului oficial, mai multe autoturisme ajunse in posesia statului in diverse moduri, confiscate sau predate de datornici. Licitația incepe de la prețul stabilit de ANAF,…

- Polițiștii au identificat un minor, de 17 ani, din Chiuiesti, care ar fi sustras doua microbuze. Acesta ar fi condus autovehiculele pe drumurile publice, abandonându-le ulterior. La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej…

- Situatie tensionata si complicata in politia suceveana, dupa ce mai multi politisti, unii chiar de la un intreg birou judiciar, au transmis in scris conducerii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava ca nu mai vor sa asigure permanenta in afara orelor de program. Decizia radicala a fost ...

- Polițiștii au identificat un conducator auto care a lovit un minor in varsta de 7 ani, minor care se angajase in traversarea strazii in mod neregulamentar, prin loc nepermis. Șoferul ar fi parasit locului accidentului.

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 2.200 de evenimente, au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale si au constatat aproape 700 de infractiuni. De asemenea, 17 persoane urmarite national sau international au fost depistate in intreaga tara.

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, au aplicat 120 de amenzi si au constatat 27 de infractiuni. La data 16 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, din care 34 de solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- Un barbat din Alba Iulia suspectat de furturi din doua spitale a fost reținut de polițiștii clujeni. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Biroul pentru Centrul Universitar, au reținut pentru 24 de ore…

- Doua persoane au fost ranite, noaptea trecuta, in urma ciocnirii a doua mașini, pe strada Calea Unirii din Suceava. Tamponarea a fost provocata de un șofer in virsta de 67 de ani, din Șcheia. Acesta a intrat cu mașina intr-un autoturism condus regulamentar de un localnic de 40 de ani, din cauza ca a…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 28 de evenimente, au aplicat 167 de amenzi si au constatat 28 de infractiuni. La data de 10 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 28 de evenimente, din care 22 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- Politistii din Alba au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 42 de evenimente, din care 38 au fost solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 30 de infractiuni si au fost aplicate 160 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 32.580 lei, din care 26 pentru…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au efectuat 11 perchezitii la membrii unor grupari specializate in infractiuni informatice. Fata de 7 persoane au fost dispuse masuri preventive. In perioada 3…

- Patru barbati care faceau parte din doua grupari infractionale specializate in savarsirea de infractiuni informatice in strainatate au fost arestati preventiv, in urma unor actiuni comune derulate de procurorii Serviciului Teritorial Bacau din cadrul DIICOT si politistii specializati in combaterea criminalitatii…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat 4 percheziții la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice, in urma carora au fost indisponibilizate 5 mijloace de transport, unelte și material lemnos. La data de 4 ianuarie a.c., polițiștii…

- Marți, 2 ianuarie, politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, din care 42 au fost solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 17 infractiuni si au fost aplicate 50 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.155 lei, din care 7 pentru nerespectarea…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost constatate aproape 900 de infractiuni si au fost aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale, fiind retinute peste 300 de permise de conducere si retrase aproape 100 de certificate…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), aproximativ 10.000 de politisti au actionat, in cursul zilei de miercuri, la nivel national, intervenind la 3.019 evenimente. Dintre acestea, 2.527 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 814 infractiuni,…