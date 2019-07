Update: Copilul in varsta de 12 ani ani, care ar fi provocat un accident, marti dimineata, intrand intr-un cap de pod cu masina fratelui sau, a fost declarat mort, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.



"Minorul implicat in accidentul rutier din comuna Bacesti a fost declarat decedat. El a fost supus manevrelor de resuscitare, dar, din pacate, nu a putut fi salvat. Din cate se pare, la volanul autoturismului care a lovit un cap de pod se afla chiar copilul in varsta de 12 ani", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.