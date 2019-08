Minor ascuns de tatăl lui între banchetele unui microbuz, pentru a fi scos ilegal din ţară prin P.T.F Nădlac II Un copil de 16 ani a fost gasit ascuns sub o patura intre banchetele unui microbuz care urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, tatal acestuia, care il insotea, fiind cercetat penal. Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat, in noaptea de marti spre miercuri, un microbuz inmatriculat in Germania, condus de un roman de 33 de ani, potrivit politiadefrontiera.ro. In vehicul se aflau mai multe persoane, insa intre banchetele din spate, sub o patura, se afla ascuns un adolescent. In urma verificarilor, s-a stabilit ca are 16 ani si este fiul soferului.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

