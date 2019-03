Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Daniela Gyorfi a explicat cate intervenții estetice are și unde anume și le-a facut. Dupa ce a fost criticata de internauții pentu look-ul pe care l-a afișat intr-o recenta fotografie postata pe Instagram, Daniela Gyorfi a ținut sa-i lamureasca pe cei care au afirmat ca este schimbata din…

- Maria Andria este de-a dreptul socata dat fiind ce s-a intamplat in zilele trecute. Fata a ajuns la spital dupa ce a consumat un drog extrem de puternic fara sa stie ca i-a fost turnat in pahar. In aceasta seara a intrat in direct in cadrul emisiunii lui Cristi Brancu, „Agentia VIP”.

- S-a aflat cine ii va lua locul Gabrielei Cristea la emieiunea "Te iubesc de nu te vezi", de la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea mai are foarte puțin și devine mamica pentru a doua oara. Cum imediat dupa ce va naște aceasta se va ocupa de copil și nu va mai putea fi prezenta la…

- La fel de nerabdator este și soțul ei, care ste nimeni altul decat motociclistul cu plete, Sergiu Constantinescu, cu care a fost fotografiata de cateva ori, incepand din toamna anului 2012. De atunci au trecut ani de zile, iar relatia lor a continuat, dragostea e din ce in ce mai mare. Citeste…

- Marilena Chelaru a fost de curand invitata lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii „Agentia VIP” unde a vorbit despre o experienta facinanta despre viata si moarte. Vedeta a vorbit despre cum reuseste sa comunice cu parintii decedati prin intermediul viselor.

- Pentru a treia luna consecutiv, nici in februarie, la Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava nu va incepe vreun curs gratuit de calificare. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul ANOFM, in țara vor fi demarate, in total, 96 de programe de formare profesionala. La cursurile gratuite vor participa…

- Elena Merisoreanu a fost invitata lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii Agentia VIP. Vedeta a vorbit despre ultima sa perioada in care nu s-a simtit excelent. A intampinat probleme de sanatate la urechi.