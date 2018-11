Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday 2018 va avea loc la eMAG in data de 16 noiembrie 2018 si va fi fara doar si poate cel mai mare eveniment de shopping al anului. Au fost publicate deja o serie dintre preturile ce vor fi afisate in dimineata zilei de vineri si reducerile sunt impresionante. Black Friday 2018 nu…

- ‘Global Earthquake Forecaster’ spune ca mai multe seisme se vor produce in momentul in care planetele Mercur, Pamant, Marte, Jupiter si Venus se vor alinia. Cercetatorul Frank Hoogerbeets a ajuns la concluzia ca fenomenul va apea loc pe data de 21 decembrie si estimeaza ca magnitudinea cutremurului…

- „A fost o prostie a unui agent economic”, reflecta reacția purtatorului de cuvant al Primariei Chișinau, Vadim Brinzaniuc, la decorațiunile de Craciun din centrul capitalei. In acest sens, dansul a menționat faptul ca acestuia nu i-a fost emisa nicio autorizație.

- Avand in vedere discutiile publice din anii precedenti si pentru a evita subiectul privind bradul ce urmeaza a fi instalat in Piata Marii Adunari Nationale de sarbatorile de iarna – natural sau artificial, Primaria Chisinau a decis sa consulte cetatenii municipiului in

- Deputatul PNL de Arges Danut Bica adreseaza un avertisment dur guvernantilor cu privire la riscul extinderii epidemiei de pesta porcina si in judetul Arges, in contextul in care boala a ajuns deja in judetele invecinate, si solicita adoptarea de masuri urgente pentru prevenirea unei astfel de situatii…

- Ghirlandele festive de Craciun au inceput sa fie montate in Barlad desi afara sunt aproape 30 de grade și vara abia s-a sfarsit. Reprezentantii municipalitatii sustin ca este o situatie normala, deoarece un singur muncitor trebuie sa se ocupe de intreg orasul, scrie Mediafax.Reprezentantii…

- NELINISTE… Nepasarea autoritatilor romane a permis raspandirea celei mai ucigatoare boli care a patruns pe teritoriul tarii noastre in ultimii 50 de ani. Este concluzia la care au ajuns colegii de la „Evenimentul zilei”, care au analizat un document al Comisiei Europene. Conform acestui act, inca din…