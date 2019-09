Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea Exatlon a venit, de fapt, ca o salvare a celui mai controversat concurent din Dominicana. Giani Kirița a suferit cateva schimbari in bine dupa terminarea competiției sportive. Despre ce este vorba și cum a decurs noua sa viața? Giani Kirița, salvat de Exatlon Unul dintre cei mai cunoscuți…

- Solistul trupei Vama le-a vorbit spectatorilor despre protestul din urma cu un an, cand jandarmii au intervenit in forta si in urma caruia au "ramas umilirea, gazele lacrimogene si copiii plecati traumatizati din Piata Victoriei". Chirila a transmis acest mesaj pe scena Europa FM Live pe Plaja 2019,…

- Anamaria Prodan are, in sfarșit, corpul pe care și l-a dorit mereu. Ca sa-și demonstreze calitațile fizice, vedeta in varsta de 48 de ani a postat mai multe fotografii pe contul ei de Instagram.

- A fost model, dupa care a devenit creatoare de moda, fiind recunoscuta de o tara intreaga, insa a trecut si printr-o drama in urma cu mai multi ani, atunci cand fostul ei sot, pilotul Adrian Iovan, a murit dupa ce s-a prabusit cu un avion in muntii Apuseni.