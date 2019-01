Minivolei: Fetele de la CSM Turda s-au calificat la turneul semifinal!

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei speranțe (juniori III) a Clubului Sportiv Școlar „Nicu Gane" din Falticeni a reușit performanța de a se califica in faza urmatoare a Campionatului Național, la turneul semifinal. Echipa pregatita de antrenorul Ionel Ciocan s-a calificat de pe primul loc in serie, la noua ...

- Compania infiintata in anul 1999 este liderul pietei romanesti in domeniul prefabricatelor din beton armat si precomprimat. In decursul anilor compania a acumulat o experienta considerabila in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La finalul saptamanii trecute a avut loc la Botosani, in sala de sport a Scolii Gimnaziale „Stefan cel Mare", cel de-al treilea turneu din cadrul Campionatului National de Minivolei feminin. La acest al treilea turneu, micile voleibaliste de la ACS Kinder Suceava, eleve ale Scolii ...

- Vineri și sambata, la Turda s-a desfașurat turneul III de minivolei, faza interjudețeana, din cadrul Campionatului National de Volei, Divizia Minivolei Feminin, Seria L. La turneu au participat,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 23-24 noiembrie, sala de sport a Scolii Gimnaziale ,,Ion Creanga" din Suceava a fost gazda celui de-al doilea turneu din cadrul Campionatului National de Minivolei feminin, competitie ce a adunat la start echipele seriei A: gazdele de la ACS Kinder Suceava, HV Junior Iasi si CSS ...

- In cursul serii de vineri (9 noiembrie 2018), șoferii care s-au aflat in trafic pe Calea Victoriei (zona Micro 1) s-au intalnit cu un personaj ciudat, care se plimba nestingherit pe mijlocul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un stalp care se afla la intersecția strazii Ana Ipatescu cu artera principala de ieșire din Turda, spre Alba Iulia (pe varianta), sta sa cada, atrage atenția un cititor al siteului nostru. El atrage... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Odata cu deschiderea Salonului Artelor, primarul Matei Cristian a amintit ca in curand va avea loc o alta inaugurare, respectiv cladirea de birouri din locația fostei poște de pe strada Republicii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!