- Cei care au dorit sa-si petreaca Revelionul la schi în Bulgaria si-au rezervat cu câteva luni bune în avans vacanta datorita cererii crescute pentru Bansko si Pamporovo, unde numarul de turisti straini este în crestere de la an la an. Voucherele de vacanta au fost…

- Floricon Salub anunța ca in perioada sarbatorilor de iarna intervin unele modificari in programul de colectare a deșeurilor menajere de la populație și agenți economici in Campina și localitațile invecinate. 25 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019 sunt zile libere, iar acolo unde ar fi trebuit ridicat…

- Elevii si prescolarii au liber maine, de sarbatoarea Sfantului Andrei, urmand a se intoarce la cursuri luni, potrivit Agerpres. Semestrul I al acestui an scolar se incheie la 1 februarie 2019, iar semestrul al II-lea este in perioada 11 februarie 2019 – 14 iunie 2019. Vacantele elevilor din toate ciclurile…

- Axata exclusiv pe proba de dublu, jucatoarea de tenis Raluca Olaru, 29 de ani, locul 44 WTA, a avut parte de un sezon bun in circuitul feminin. Finalul anului a fost chiar excelent, cu performanțe notabile la turneele de la Tașkent și de la Moscova. Din cei 118.936$ caștigați in 2018, sportiva și-a…

- "Pentru acest sfarsit de an, s-a inregistrat o scadere de circa 30%, in special datorata acordarii voucherelor de vacanta, foarte multe familii alegand sa-si petreaca vacanta de Revelion unita cu cea de iarna a copiilor in locatii autohtone. Desigur, mai este inca timp pentru rezervari. Maldive,…

- Vouchere de vacanța, Revelion. Acordarea voucherelor de vacanta a scazut cu 30% cererea familiilor, in special a celor cu copii, pentru destinatiile exotice de Revelion, in favoarea celor autohtone, apreciaza reprezentantii unor tour-operatori. "Pentru acest sfarsit de an, s-a inregistrat…

- Un accident rutier grav s-a produs luni dimineața in Campina, pe strada Grivița, in jurul orei 08.00. O șoferița in varsta de 32 de ani a acroșat un barbat in varsta de 58 de ani care se angajase in traversarea neregulamentara a strazii. In urma impactului, victima a ramas inconștienta și a fost transportata…

- F.T. Ieri, agenții rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au organizat mai multe filtre in județ, pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente, dar și pentru sancționarea acelora care nu respecta regulile rutiere. In contextul amintit mai sus, polițiști din cadrul…