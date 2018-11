Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 38 de parlamentari au inregistrat, in Senat, o propunere legislativa care completeaza Codul Muncii astfel incat pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, Guvernul sa stabileasca toate minivacantele de care vor beneficia bugetarii in decursul anului respectiv.

- Ce master-plan de Transporturi, ce strategii guvernamentale? Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților a votat un proiect de lege care pur și simplu obliga Ministerul Transporturilor sa demareze realizarea autostrazii Târgu Mureș - Iași. Comisia pentru Transporturi si Infrastructura…

- MArea majoritate a specialiștilor considera ca majorarea salariului minim în noiembrie este paravan pentru înghețarea din 2019, însa, în replica, oficialii spun ca înghețarea salariilor este un scenariu, nu o decizie deja luata de Guvern.Eugen Teodorovici…

- Guvernul are in lucru un proiect de Ordonanta de Urgenta care legifereaza cadrul general pentru infiintarea fondului suveran de investitii si, daca vor fi obtinute toate avizele, acesta ar putea intra in sedinta de Guvern de saptamana aceasta, a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor,…

- Guvernul a aprobat acordarea unei compensaii tuturor salariailor din sectorul cresctorilor de suine afectai de concedierile colective pentru motive neimputabile.Angajaii care vor rmâne fr locuri de munc vor beneficia în completarea indemnizaiei de omaj de compensaii neimpozabile în va...

- Guvernul pregateste saptamana viitoare o ordonanta de urgenta privind reducerea TVA la serviciile din turism de la 9 la 5%, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. "Săptămâna viitoare pregătim un proiect de OUG care va avea această măsură (n.r. - reducerea…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor, a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca sunt probleme foarte mari in privința asigurarii salariilor la unitatea socio-medicala de la Sanpetru și la Direcția pentru Protecția Copilului, unde standardul de cost pentru un pacient nu au fost…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu crede ca referendumul pentru redefinirea familiei va avea loc pe 7 octombrie, asa cum a anuntat liderul PSD, Liviu Dragnea. El a afirmat ca nu se poate discuta despre referendum atata timp cat Guvernul nu a adoptat o Hotarare in acest sens, scrie News.ro.“Pentru…