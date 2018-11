Minivacanţă pentru elevi de 1 Decembrie Elevii nu vor merge la scoala vineri, in 30 noiembrie, zi de sarbatoare legala – Sfantul Andrei. Astfel, ei vor avea o minivacanta de trei zile – vineri, de Sfantul Andrei, sambata, de 1 Decembrie, si duminica. Urmatoarea vacanta va incepe in 22 decembrie si se va termina in 13 ianuarie. Semestrul I dureaza pana pe 1 februarie, urmand ca intre 2 si 10 februarie elevii sa se bucure de vacanta intersemestriala. Anul scolar 2018-2019 a inceput in data de 10 septembrie si va insuma in total 168 de zile… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

