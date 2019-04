Tarifele pachetelor de vacanta, in functie de destinatie, numar de zile si grad de confort, au fost pentru toate buzunarele: de la 182 de lei pentru un pachet de trei nopti de cazare (fara mic dejun) la un hotel de 3 stele din Neptun la 8.000 de euro pentru o vacanta sofisticata de opt nopti la o vila privata in Phuket, in Thailanda.



Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) estimeaza ca numai pe Litoralul romanesc sunt asteptati in aceasta vacanta de Paste si 1 Mai peste 40.000 turisti, mai ales ca din 26 aprilie "se da startul distractiei" la malul marii.

"Se da startul…