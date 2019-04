Minivacanta de Paste si 1 Mai: Cat costa cazarea pe litoral anul acesta

40.000 din cele 101.000 de locuri in total in hoteluri clasificate de pe litoral sunt pregatite pentru turistii care vor petrece la malul Marii Negre minivacanta de Paste si 1 Mai, preturile variind intre 40 lei intr-un hotel de doua stele in sudul litoralului si 1.500 lei/noapte/camera in nordul statiunii Mamaia.



Potrivit prim-vicepresedintelui executiv al FPTR, Dragos Raducan, multe hoteluri vor fi inchise in perioada mentionata pentru ca administratorii lor nu le-au putut renova.



"Se deschid, dar nu foarte multe, pentru ca anul acesta vor reintra in circuitul turistic multe,…