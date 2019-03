Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza o noua minivacanta la sfarsitul lunii aprilie! Concret, ziua de 26 aprilie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii Vinerea Mare, urmeaza weekendul compus din 27 si 28 aprilie si ziua de 29 aprilie care va zi a doua zi de Paste si este considerata, de asemenea, libera. Zilele libere care mai urmeaza…

- Calendarul actualizat pentru 2019 – Sarbatori legale 2019. A se vedea, care zilele sunt sarbatori și posibilitați de combinare vacanțe cu week-end . Planificați-va vacanța dumneavoastra și vacanțe acum! Zile libere in 2019 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor…

- Potrivit Codului Muncii, romanii vor avea, in 2019, 15 zile libere- sarbatori legale in care nu se lucreaza. Cateva dintre ele sunt insa in weekend, cum ar fi ziua de 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei si Ziua Nationala a Romaniei – 1 decembrie, pe care o vom sarbatori duminica. Zilele libere 2019:…

