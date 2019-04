Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor pune pe gratare, in minivacanta de 1 Mai, in jur de 30 de milioane de mici, o cantitate similara cu ceea ce au consumat si anul trecut, preferatii consumatorilor romani fiind in continuare cei facuti dintr-un amestec de carne de porc si vita, potrivit agerpres.ro."Din informatiile…

- Romanii vor pune pe gratare, in minivacanta de 1 Mai, in jur de 30 de milioane de mici, o cantitate similara cu ceea ce au consumat si anul trecut, preferatii consumatorilor romani fiind in continuare cei facuti dintr-un amestec de carne de porc si vita. "Din informatiile primite de la membrii Asociatiei…

- Romanii se vor bucura de o minivacanta de 6 zile, de Paste si 1 Mai, dupa ce Guvernul a decis ca 30 aprilie sa fie zi libera pentru bugetari. Executivul a stabilit si modul in care bugetarii vor recupera aceasta zi libera suplimentara. Minivacanta bugetarilor va incepe din 26 aprilie, cand pica Vinerea…

- Referitor la apariția in spațiul public a unor informații cu privire la scumpirea carnii de porc și a celei de pasare, pentru corecta informare a opiniei publice, MADR face urmatoarele precizari: Prețul carnii de pasare și oua: In conformitate cu documentele emise de Uniunea Crescatorilor de Pasari…

- "Romanii lucreaza impreuna" se numeste primul primul targ de produse si servicii romanesti din Franța, desfasurat la sfarsitul saptamanii la Lyon, o zona in care comunitatea romanilor numara 20 de mii de persoane.

- Romanii vor avea o noua minivacanța in acest an, cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Paștele Ortodox cade, in acest an, pe 28 aprilie. Romanii vor avea liber vineri – 26 aprilie (Vinerea Mare), sambata – 27 aprilie, duminica – 28 aprilie – Paștele Ortodox, luni – 29 aprilie (a doua zi de Paște). Angajații…

- Internetul reprezinta pentru cei mai mulți dintre romani cea mai simpla cale de a rezolva lucrurile. Potrivit unei platforme de ordering din Romania, numarul romanilor care comanda online mancare este in continua creștere. Doar anul trecut, fața de 2017, numarul comenzilor a crescut cu 130%. Cumva impotriva…

- Romania va trece la moneda euro in anul 2024, dupa cum a promis premierul Viorica Dancila, iar Guvernul spune ca principalul risc pentru consumatori consta in cresterea preturilor pentru produsele de larg consum. Mai exact, in urma conversiei, poate avea loc o rotunjire in sus a preturilor in euro.…