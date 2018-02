Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi e convins ca Viitorul se putea impune in fata Astrei, 1-1, dar si-n aceste conditii isi poate atinge obiectivul, de a evolua in play-off. "Regele" a analizat prestatia elevilor sai si mai ales pe cea a fiului sau, Ianis. "Nu am reusit sa luam cele trei puncte, dar incercam sa facem…

- „In ceea ce priveste situatia elevelor implicate in incidentul din 18.01.2018, Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, intrunit in sedinta din 29.01.2018, a analizat situatia si a votat aplicarea unei sanctiuni de mustrare scrisa si scaderea notei la purtare…

- Accident pe Valea Oltului, pe viaductul de la Carligul Mic. Un grav accident de circulație a avut loc joi, 1 februarie, pe Valea Oltului, pe viaductul de la Carligul Mic. Un autovehicul care circula inspre Ramnicul Valcea dinspre Sibiu a intrat in depașire pe marcajul continuu și apoi s-a lovit frontal…

- Un tanar din Alba s-a ales cu dosar penal in Copsa Mica, Sibiu. A fost oprit in trafic de politie, in timp ce conducea o masina cu autorizatia de circulatie provizorie expirata. Potrivit IPJ Sibiu, in 24 ianuarie, in jurul orei 14.00, pe DN 14, in localitatea Copșa Mica a fost identificat un conducator…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, spune ca preotul din Copsa Mica, judetul Sibiu, care este si profesor de religie si care este acuzat ca se masturba la ora, este nevinovat.

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Sibiu asteapta demisia preotului profesor de religie de la Copsa Mica, care este anchetat in prezent de cei de la Inspectorat, de Mitropolia Ardealului, Politie si Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Adela Muntean.

- Eleva care a depus plangere la poliție impotriva preotului din Copșa Mica, pe care il acuza ca se masturba la ore, in fața elevilor, spune ca ora de religie a decurs in mod normal, pana cand colegii au observat gestul scandalos al profesorului.

- Ancheta la liceul din Copsa Mica, judetul Sibiu, dupa ce au aparut imagini cu un profesor care s-ar masturba in sala de clasa. Imaginile au fost inregistrate de o eleva iar cel in cauza este profesor de religie.

- Purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, Elena Welter, a declarat ca doua persoane au fost ranite grav in urma impactului dintre doua vehicule, pe DN 14, in Copsa Mica, iar pentru una dintre victime a fost solicitat elicopterul SMURD. „A fost o coliziune frontala intre doua autoturisme. Sunt…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, duminica, ca la inmormantarea Regelui Mihai va participa printul Charles, dar si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei, transmite Mediafax.

- Prințul Charles va participa la inmomantarea Regelui Mihai I al Romaniei, care va avea loc pe 16 decembrie la Curtea de Argeș, a declarat purtatorul de cuvant al Patriarhiei. La funeralii va participa și un reprezentant al Casei regale a Spaniei. Intr-o intervenție telefonica, Vasile Banescu, purtatorul…

- „Din cate am inteles, a confirmat deja printul Charles (n.r prezenta la inmormantare)", a declarat Vasile Banescu la Antena 3. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a precizat ca la inmormantare va fi prezent si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei. Trupul neinsufletit al…

- Prin intermediul unui mesaj transmis de Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, se face simțita o ”incalzire” a relațiilor dintre doua instituții care sunt de exact 80 de ani pe poziții ireconciliabile

- Imaginile aparute pe Internet de la protestul de sâmbata din Piata Victoriei, unde mai multe persoane au împiedicat angajatii Primariei Capitalei sa instaleze târgul de Craciun, arata ce a facut de fapt batrânul de 71 de ani despre care Jandarmeria spunea ca a fost agresat…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va participa in perioada 2-5 decembrie, alaturi de alți patriarhi și intaistatatori, la aniversarea a 100 de ani de la restaurarea patriarhatului Bisericii Ruse. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a precizat ca vizita patriarhului…