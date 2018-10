Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat marti, la Luxemburg, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, unde a subliniat ca "Romania este implicata activ in negocierile privind viitorul buget european", informeaza MAE, intr-un comunicat transmis AGERPRES. …

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezentat luni concluziile ciclului de „Consultari cetațenești pentru viitorul Uniunii Europene“ care a avut loc in Romania in perioada mai – septembrie (anul curent). Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene,…

- „Avem nevoie de justitie independenta si democratie pentru noi, nu pentru ca asa ne spun europenii. PSD incearca sa discrediteze criticile justificate ale oficialilor europeni, spunand romanilor ca strainii ne vor raul. Discursul lui Dragnea a inceput sa semene cu discursul disperat al lui Ceausescu…

- O noua consultare cetațeneasca privind viitorul Uniunii Europene a avut loc vineri, 14 septembrie la Alba Iulia. Invitat a fost Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, tema conferinței a fost: „Europa convergenței: inovare și digitalizare“. Evenimentul, organizat impreuna cu Institutul…

- O noua ediție a „Consultarilor cetațenești pentru viitorul Uniunii Europene“, organizate de Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene și Institutul European din Romania, in parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, se desfasoara…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a trecut in revista, in cadrul ședinței saptamanale a Comitetului de Coordonare a Sistemului național de gestionare a Afacerilor Europene, evoluțiile inregistrate in cadrul procesului de pregatire pentru exercitarea Președinției Consiliului…

- Creștea anuala a producției industriale in aprilie a fost de 6%, a doua din UE, a declarat ministrul economiei, Danuț Andrușca, in cadrul unei conferinței de presa de vineri."Totodata, Romania a inregistrat și a doua cea mai mare creștere industriala trimestriala, 2,1%", a mai precizat ministrul…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene și Institutul European din Romania, organizeaza luni, 23 iulie 2018, la Falticeni, o noua ediție a „Consultarilor cetațenești pentru viitorul Uniunii Europene“, in parteneriat cu Primaria Municipiului Falticeni.…