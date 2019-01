Ministrul venezuelean de Externe va participa la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut joi o intalnire a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema crizei din Venezuela, dupa ce presedintele american Donald Trump a informat miercuri ca il recunoaste pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, relateaza site-ul postului France 24.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a primit joi asigurari de ''loialitate'' din partea armatei pentru a contracara sustinerea internationala fata de presedintele parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat miercuri ''presedinte interimar'' si a fost recunoscut in acest post de presedintele…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat marti guvernul american ca a ordonat "o lovitura de stat fascista", acuzatii formulate la o zi dupa reprimarea unei revolte militare si in ajunul unor manifestatii pro si antiguvernamentale, informeaza miercuri AFP. In cadrul unei alocutiuni radiotelevizate,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat marti guvernul american ca a ordonat "o lovitura de stat fascista", acuzatii formulate la o zi dupa reprimarea unei revolte militare si in ajunul unor manifestatii pro si antiguvernamentale, informeaza miercuri AFP preluata de Agerpres. In cadrul…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat duminica parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, ca uzurpeaza 'suveranitatea populara', la o zi dupa ce acesta a declarat 'ilegitim' noul sau mandat prezidential, informeaza luni AFP. 'Este o Adunare Nationala total inutila (...), care incearca…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a cerut cresterea numarului de membri permanenti din Consiliul de Securitate al ONU pentru a se adapta actualitatii, in contextul in care tara sa se pregateste sa se alature de la 1 ianuarie ca membru nepermanent in acest organ al Natiunilor Unite, insarcinat cu…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discutiile se vor…

- Kim Yong Nam, liderul ceremonial al Coreei de Nord, se va intalni cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, in cadrul unei vizite oficiale in Caracas care a inceput luni, a transmis marți presa din Venezuela, citata de Reuters, conform mediafax. Kim Yong Nam este presedintele prezidiului…