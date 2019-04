Ministrul ungar de Externe vrea ca problemele existente să se discute faţă în faţă Szijjarto a apreciat ca este mai bine ca despre problemele existente sa se discute ''fata in fata''. ''S-a dovedit ca negocierile persistente vor conduce la o solutionare, mai devreme sau mai tarziu'', a adaugat ministrul ungar.



Potrivit lui Peter Szijjarto, guvernul de la Budapesta lucreaza pentru a rezolva problemele etnicilor maghiari ''in maniera cea mai rapida si cea mai constructiva, cu cea mai mica tensiune posibila''.



Pe de alta parte, oficialul ungar a spus ca guvernul din care face parte a prezentat o oferta de a cumpara 25% din terminalul LNG (gaz natural lichefiat)… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

