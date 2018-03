Stiri pe aceeasi tema

- Atentatele din ultimii au clarificat ca, in Europa, imigratia "implica amenintarea terorismului si un pericol fatal", a declarat, joi, ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, marcand doi ani de la o serie de atacuri teroriste comise la Bruxelles, relateaza agentia MTI. La 22 martie,…

- Cu prilejul summitului UE, ce-si deschide joi lucrarile de doua zile la Bruxelles, Marea Britanie va prezenta aliatilor cheie din Europa date preliminare privind cazul Skripal, fostul spion dublu, otravit, se pare, de...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca expertii care vor veni la Bucuresti in perioada in care Romania va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene vor trebui sa parcurga controlul la vama, avand in vedere ca tara noastra…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- Ungaria va sustine doar o pozitie a Uniunii Europene care subliniaza faptul ca imigratia este un proces periculos, care trebuie oprit, a declarat miercuri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Intalnirea a avut loc in contextul reuniunii miniștrilor apararii in Formatul „București” (cunoscut și sub denumirea de B9), gazduita de Romania in perioada 12-14 martie a.c., la care mai participa oficiali NATO și reprezentanți ai Departamentului de Stat și Departamentului Apararii din Statele Unite…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Dobal Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Printr-o lege din 2013, Budapesta a impus incetarea contractelor care permiteau cetatenilor tuturor statelor din Uniunea Europeana sa beneficieze de profituri de pe urma terenurilor agricole din Ungaria. Potrivit legislatiei ungare, astfel de contracte sunt permise doar intre rudele apropiate. Efectul…

- Producatorii auto europeni au cerut presedintelui Donald Trump sa reconsidere introducerea tarifelor la importurile de vehicule fabricate in Uniunea Europeana, pe fondul temerilor privind un razboi comercial. "Producatorii europeni nu doar importa masini in SUA, ei au fabrici importante acolo,…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat luni, 05 februarie a.c, la ceremonia de semnare a Acordului de Cooperare dintre Primaria Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti cu localitatea Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia. Evenimentul este parte a Campaniei "Centenar…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 27 februarie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea miniștrilor pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene a vizat abordarea,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, evidentiind curajul si spiritul de sacrificiu de care cei care lucreaza in structurile de protectie civila dau dovada in fiecare misiune. "Ziua Protectiei Civile este un moment care ma face sa fiu mandra…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a cerut demisia Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein, dupa ce acesta l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban de xenofobie si rasism, relateaza AFP. ”Este foarte nepotrivit ca responsabili ONU sa acuze…

- Premierul Viorica Dancila promite ca in acest an vor fi realizati 60 de kilometri de autostrada si spune ca daca nu se va intampla acest lucru ministrul Transporturilor va raspunde cu functia. De asemenea, ea a sustinut ca pana la sfarsitul anului 2020 Guvernul va realiza cei 350 de kilometri de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, vor merge la Bruxelles, saptamana viitoare, afirmand ca membrii Guvernului trebuie sa aiba intalniri punctuale si eficiente cu oficialii europeni.

- Justitia trebuie sa fie independenta si trebuie lasata sa-si faca datoria, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila, la Bruxelles. Intrebata daca s-ar putea ajunge la schimbarea din...

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, va prezenta cabinetului presedintelui Emmanuel Macron, miercuri, un proiect de lege privind azilul oferit imigrantilor, ca parte a strategiei de reducere a imigratiei ilegale, informeaza site-ul EUObserver.com. Proiectul de lege este criticat…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. ”Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn „uraste Ungaria” si este un „politician pro-imigratie”, dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Ministrii apararii ai statelor membre NATO au convenit miercuri, in prima zi a reuniunii lor de la Bruxelles, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime in SUA si altul pentru mobilitate terestra…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, va participa, in zilele de 14 și 15 februarie, la Reuniunea miniștrilor apararii din țarile membre ale NATO, la Bruxelles, anunta Ministerul Apararii Nationale intr-un comunicat. In prima zi a activitații, miniștrii aliați ai apararii ...

- Salah Abdeslam, suspect-cheie in atentatele de la Paris din noiembrie 2015, despre care se crede ca a avut legatura si cu atacurile sinucigase de la Bruxelles din martie 2016, va aparea in fata unei instante din Belgia, intr-un caz privind implicarea lui intr-un schimb de focuri cu politia belgiana.

- Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe a declarat ca migratia ar trebui recunoscuta ca un risc la adresa securitatii. In același timp, acesta a spus ca in locul impulsionarii ei, ar trebui sa se discute despre stoparea acesteia si gestionarea cauzelor, scrie Rador.

- Oficiali afgani au oferit pakistanezilor 'dovezi' care arata ca recentele atentate comise in Afganistan, soldate cu peste 150 de morti si 250 de raniti, au fost pregatite in Pakistan, referindu-se in special la madrasa (scoli coranice) si universitati suspectate de implicare, a declarat joi ministrul…

- Presedintele Consiliului European o felicita pentru preluarea functiei de prim-ministru al Romaniei, dar o pune si in garda cu privire la responsabilitatile care vin la pachet cu aceasta postura.

- Ministrul propus pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, ca este o sustinatoare a legilor justitiei, afirmand ca are o relatie „foarte buna” cu institutiile de la Bruxelles si va avea un dialog constant cu Comisia Europeana. Aceasta a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Securitatea Europei este pusa in pericol de instabilitatea din Libia si de protejarea deficitara a granitei sale sudice, a declarat luni ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, in cadrul unei intrevederi la Bruxelles cu omologii sai din Uniunea Europeana, relateaza agentia MTI.

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, a participat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care s-a desfasurat la Bruxelles, in marja evenimentului seful diplomatiei romane avand intrevederi bilaterale cu noii ministri de externe polonez si austriac. Potrivit unui comunicat…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- A pune niste mazare inghetata intr-un cuptor cu microunde pentru cateva minute pare, la prima vedere, o actiune inofensiva, insa stocul de cuptoare cu microunde din Europa emite aproape la...

- Viorica Dancila, noul premier al Romaniei, a trecut prin momente extrem de neplacute in urma cu cațiva ani, cand a fost agresata pe strada. Romania are prima femeie premier desemnat, Viorica Dancila . Un detaliu mai puțin cunoscut din viața Vioricai Dancila, care s-a facut remarcata la Bruxelles dupa…

- WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare desfasurate in masa. Inginerii WhatsApp testeaza in prezent un sistem de detectare si avertizare a utilizatorilor cu privire la mesajele de tip spam, care contin informatii de natura sa creeze panica.…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Pod suspendat peste Dunare in zona Braila Înainte de sedinta PSD în care i s-a restras sprijinul politic, premierul Mihai Tudose a participat la semnarea contractului pentru executarea podului suspendat peste Dunare în zona Braila. Este cea mai complexa lucrare de…

- Centenarul Unirii a fost deschis la Bruxelles de eurodeputatul Maria Grapini cu o serie de evenimente dedicate atat Romaniei, dar mai ales Balcanilor, istoriei și culturii comune a țarilor din regiune. Impreuna cu alți trei colegi din Bulgaria, Grecia și Cipru, politicianul timișorean a pus la punct…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala,…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- "Unele dintre acestea ar fi putut fi atacuri in masa, de tipul celor mai mari cu care v-ati confruntat pe teritoriul Europei sau chiar mai rau, deoarece ele implicau aviatia civila", a afirmat el, enuntand contributiilor Israelului la Alianta Nord-Atlantica.Totusi, Netanyahu nu a oferit…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania, fiind prima deplasare efectuata in aceste state de un premier…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Ministrul a estimat că încetinirea…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Ministrul a estimat că încetinirea…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul…

- Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 'a putut perfect sa coste deja in jur de 1 miliard de euro', intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser. 'Catalonia avea o crestere mai mare decat cea a Spaniei, este unul din motoarele…

- "Revoluția democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabușirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor instituții democratice care au eșuat. Polonia urmeaza acum același curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste…

- Tentativa Uniunii Europene de a lega asigurarea finantarii europene de respectarea statul de drept pare sa nu-l impresioneze prea mult pe premierul maghiar Viktor Orban. Acesta a declarat drept „moarta din fasa” posibila initiativa a Bruxelles-ului, precizand ca o asemenea corelare este interzisa de…