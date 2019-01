Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria și Bulgaria considera ca Uniunea Europeana continua sa aplice standarde duble, in special in ceea ce privește relațiile cu Rusia și in domeniul politicii energetice, a declarat ministrul afacerilor externe al Ungariei, Peter Szijjarto, potrivit serviciului de presa al guvernului maghiar. Pe…

- Daca dupa 1 ianuarie 2019 Parlamentul Cataloniei ar adopta o noua declaratie de independenta, ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, va trebui sa se mute practic in Spania, pentru a face naveta intre Palatul Regal de la Madrid, sediul guvernului spaniol si resedintele Parlamentului si guvernului…

- Adunarea Generala a ONU a ratificat miercuri cu o majoritate foarte puternica Pactul global cu privire la migratii, destinat sa consolideze cooperarea internationala pentru ''o migratie sigura, ordonata...

- Reprezentanti din peste 100 de tari se reunesc luni si marti la Marrakesh (Maroc) pentru a aproba oficial Pactul global cu privire la migratii, creat sub egida ONU, in pofida controverselor generate de acest text fara precedent, informeaza AFP. Conferinta interguvernamentala organizata in orasul din…

- Ungaria nu va aproba ''nici un singur pasaj'' din pactul ONU privind migratia, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, in cursul convorbirilor cu seful Organizatiei Internationale pentru Migratii (OIM), Antonio Vitorino, miercuri la Geneva, relateaza agentia MTI. Intr-o…

- Universitatea Central Europeana (CEU) din Budapesta urmareste mai curand un "haos politic decat gasirea unei solutii" pentru continuarea activitatii sale, a afirmat vineri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, in reactie la o scrisoare a rectorului CEU, Michael Ignatieff, potrivit caruia guvernul…

- Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto declarat ca, daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul European, facut in baza unor opinii partinitoare sau pe vointa politica, Romania poate conta pe sustinerea Ungariei. "Daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul…

- Diversificarea surselor de aprovizionare cu energie va fi cruciala pentru regiunea Europei Centrale si de Est avand in vedere ca, in trecut, Rusia a utilizat energia ca o arma, a subliniat oficialul american. 'Rusia utilizeaza un proiect de gazoduct denumit Nord Stream 2 precum si unul denumit TurkStream…