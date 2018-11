Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut vineri, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul Afacerilor Externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, si a discutat cu acesta inclusiv despre proiectul BRUA si despre retorica liderilor de la Budapesta, informeaza un comunicat…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto. In cadrul intalnirii, Meleșcanu i-a transmis omologului sau ca "urmarește cu deosebita atenție modul in care autoritațile ungare gestioneaza…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto. In cadrul intalnirii, Meleșcanu i-a transmis omologului sau ca "urmarește cu deosebita atenție modul in care autoritațile ungare gestioneaza…

- Ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, vineri, la Palatul Parlamentului, ca daca in Parlamentul European va fi lansat un atac impotriva Romaniei, „pe baza unor opinii partinitoare”, eurodeputații unguri vor vota in favoarea Romaniei.„Consideram…

- Dupa scandalul din Parlamentul European, unde au inceput demersurile pentru declanșarea procedurii de ridicare a dreptului de vot al Ungariei, premierul Viktor Orban a avut, marți, la Moscova, o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin.

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu avertizeaza ca, dupa sanctionarea Poloniei si Ungariei cu „solutia nucleara”, adica prin activarea Articolului 7 din Tratatul UE, Parlamentul European sau Consiliul European ar putea sa se uite mai atent si la situatia din Romania si sa ia aceeasi decizie.…

- Liderul PRO Romania, predicție apocaliptica pentru Romania. Dupa ce Parlamentul European a decis sancționarea Ungariei pentru derapaje de la normele democratice, Ponta prezice ca Romania va avea parte de aceleași sancțiuni."Semnal de alarma - cod portocaliu! Decizia politica a lui Liviu…

- Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz, a declarat marti, referitor la o serie de afirmatii ale unor oficiali europeni, ca in evaluarile acestora sunt folosite standarde duble, astfel incat ceea ce este acceptat in anumite tari nu este tolerat in Romania, Ungaria, Polonia.…