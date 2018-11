Ministrul Turismului: Sper că reducerea TVA se va simţi şi în buzunarul consumatorului final "Cota de TVA de 5% a fost extinsa pentru intreg sectorul de turism, pentru servicii precum cazarea in regim hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping. De aceeasi cota redusa beneficiaza si serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea, precum si bazele sportive utilizate in scop turistic. Aceasta masura a fost bine primita de industrie si sper ca hotelierii si ceilalti patroni din domeniu isi vor organiza activitatea in asa fel incat aceasta reducere de TVA sa se simta si in buzunarul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

