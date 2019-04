Stiri pe aceeasi tema

- Clipul de promovare a Romaniei realizat de Ministerul Turismului este tradus la ora actuala in 16 limbi, inclusiv in limba latina, a anuntat, joi, ministrul de resort, Bogdan Trif, intr-o conferinta de presa. "Clipul este tradus in peste 16 limbi datorita implicarii Universitatii Bucuresti…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif a discutat cu Nikolina Angelkova, ministrul Turismului din Republica Bulgaria, in cadrul unei intalniri bilaterale, despre dezvoltarea turistica si atragerea de turisti in destinatiile unice din Romania si Bulgaria, potrivit unui comunicat al ministerului. …

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei ca destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an, care cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara, informeaza institutia. "Clipul pune accent pe senzaţiile şi experienţele trăite de turiştii…

- Turismul balneo este o prioritate si, de aceea, statiunile balneo vor primi finantare pentru proiectele privind dezvoltarea infrastructurii turistice in cuantum egal cu cea acordata celor de interes national, potrivit ministrului Turismului, Bogdan Trif. Conform unui comunicat remis AGERPRES, Ministrul…

- Bogdan Trif, ministrul Turismului (foto: Agerpres) Ministrul Turismului din Romania, Bogdan Trif, a promis Comisiei pentru Transport si Turism din Parlamentul european, la 20 februarie, ca presedintia Consiliului UE va avea drept obiectiv fundamental mentinerea Europei in topul destinatiilor turistice…