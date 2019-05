Ministrul Turismului: Peste 70% din locurile de cazare de pe litoral, vandute in aceasta vara

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Constanta, pentru deschiderea noului sezon estival, ministrul Turismului, Bogdan Trif, s-a declarat multumit de litoral, dupa ce a petrecut o noapte in Vama Veche. „Si anul acesta, deschiderea sezonului estival a fost un succes. Am avut foarte multi turisti, ceea ce este un lucru imbucurator.…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, va sosi astazi la Constanta pentru a sustine o conferinta de presa, alaturi de reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, pe tema deschiderii sezonului estival 2019.Evenimentul va avea loc la Centrul de Excelenta si Servicii Tomis, din Constanta.…

- Ministrul Turismului a anuntat investitiile in infrastructura turistica pentru anul acesta. Bogdan Trif a anuntat ca au fost avizate primele proiecte pentru finantare de catre Comisia Tehnico Economica a ministerului: extinderea Delfinariului din Constanta, construirea unei baze de salvamont in statiunea…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat joi, la Constanta, cu ocazia deschiderii Targului de turism Vacanta, ca in opinia sa hotelierii vor finaliza la timp pregatirile pentru deschiderea noului sezon...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat joi, la Constanta, cu ocazia deschiderii Targului de turism Vacanta, ca in opinia sa hotelierii vor finaliza la timp pregatirile pentru deschiderea noului sezon estival. "Eu spun ca litoralul este pregatit. Sunt lucruri bune. Mai sunt lucruri…