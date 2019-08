Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat, joi, ca in orasul statiune Ocna Sibiului se va face primul camping de rulote si corturi din Romania, finantat de minister de resort, care ar putea fi gata in 2020. "Mi-am dorit de foarte mult timp sa ajung in Sibiu in calitate de ministru al Turismului sa…

- "Mi-am dorit de foarte mult timp sa ajung in Sibiu in calitate de ministru al Turismului sa semnez un contract de finantare. (...) Sunt zone exact ca si orasul Ocna Sibiului care ar putea trai exclusiv numai din turism. (...) Acum ma aflu aici, (...) pentru a semna un contract de finantare o statiune…

- Judetul Sibiu, cu municipiul resedinta care a fost Capitala Culturala a Europei in 2007, dar si zona turistica Balea din Muntii Fagaras, cu Transfagarasanul, va fi promovat on-line si in mass-media din Dubai, de catre importanti jurnalisti, bloggeri si influenceri, a anuntat ministrul Turismului,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a fost, astazi, la Borșa, in județul Maramureș, unde a semnat contractul de finanțare pentru partia olimpica de schi, un proiect de interes național alaturi de primarul orașului Borșa, Ion Timiș.Proiectul “Partie olimpica de schi in Borșa, județul Maramureș”…

- Joi, 25 iulie, la Borsa, in debutul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Maramures, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat contractul de finantare a proiectului telegondolei si partiei olimpice de schi din localitate. Este prima investitie de anvergura in domeniul schiabil dupa 7 ani, anunta…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat vineri dupa-amiaza, in cadrul unei vizite in Eforie Nord, ca este justificat apelul lansat de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) pentru a fi...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat vineri dupa-amiaza, in cadrul unei vizite in Eforie Nord, ca este justificat apelul lansat de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) pentru a fi intreprinse masuri urgente de ecarisare in statiunile de pe litoral si cere autoritatilor locale…

- Coarna a declarat in timpul unei emisiuni la postul de televiziune Romania TV ca deține date potrivit carora Liviu Dragnea ar fi depus o cerere pentru a fi transferat la penitenciarul Vanjulet, din județul Mehedinți. Dupa perioada de carantina fostul lider al PSD va fi transferat la un penitenciar…